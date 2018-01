Google, la compañía con el motor de búsqueda más popular del mundo, ha invertido millonarias sumas para hacer 'lobby' en Estados Unidos en temas como inmigración, la reforma fiscal y la publicidad en línea, reveló el Center for Responsive Politics, un organismo que hace seguimiento al uso que se le da al dinero en la política y en las elecciones.

Según el informe, Google habría abonado más que cualquier otra compañía de Internet en hacer 'lobby' en Estados Unidos.

En el 2017, Facebook gastó US$ 11,6 millones, Amazon US$ 12,8 millones, Apple US$ 7,1 millones y Google invirtió US$ 18 millones.

Un año antes, todas estas empresas invirtieron un millón de dólares menos en la misma causa.

Pero al igual que Google, las otras grandes compañías señaladas hicieron 'lobby' en Estados Unidos en temas como la reactivación de DACA, la reacción de la participación rusa en las elecciones de 2016, bloquear nuevas regulaciones publicitarias, promover autos sin conductor, mejoramiento de impuestos a las ventas en línea, computación en la nube, drones de entrega de paquetes, "noticias falsas" y mejoramiento del cifrado en mensajes.

Expertos concuerdan en que la influencia de empresas de tecnología en la política "podrían transformar a Silicon Valley de un centro de innovación en otro grupo más de firmas que dependen del Gobierno para protegerlas de sus competidores".