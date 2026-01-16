Christian Mestanza Arquiñigo
“Groenlandia no es un pedazo de hielo, es una disputa geopolítica entre potencias”
Europa se empieza a mover. Varios países despliegan tropas militares en Groenlandia luego de que la reunión entre funcionarios estadounidenses, daneses y groenlandeses no llegara a acuerdos concretos respecto a las intenciones de Estados Unidos de anexar la isla.

