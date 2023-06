Roberto Heimovits destacó que lo que está debilitando el poder de Putin en Rusia es que la guerra de Ucrania ha resultado ser un fracaso. “Había dado a entender que se podían apoderar de Ucrania en una semana y la guerra ya va durando un año y medio. Esto ha perjudicado a Rusia en términos económicos”, destacó.

El analista internacional también argumentó que “el grupo Wagner no es una unidad élite” y afirmó que esta rebelión ha mostrado que en Rusia “las cosas no están funcionando”.

El empresario Yevgeny Prigozhin le muestra al primer ministro ruso, Vladimir Putin, su fábrica de almuerzos escolares en las afueras de San Petersburgo el 20 de septiembre de 2010. Foto archivo AFP/ Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / / ALEXEY DRUZHININ

¿Cuál pudo haber sido la intención de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo militar privado Wagner, para realizar la rebelión?

Parece que era una rebelión realizada con el fin de intentar sacar al ministro de Defensa Sergéi Shoigú y al jefe del Estado Mayor Valeri Guerasimov, pero parece que no ha tenido éxito porque ambos siguen en el cargo.

Por otro lado, si el objetivo hubiera sido sacar del poder a Putin, con quien Prigozhin siempre ha tenido buenas relaciones, se hubieran acercado más a Moscú en lugar de detenerse.

Ha sido una rebelión o un motín, si queremos llamarlo en términos militares. Se apoderaron de una ciudad entera como es Rostov, la cual es la novena ciudad más grande de Rusia y es sede del distrito militar sur. Mandaron un convoy armado.

¿Yevgeny Prigozhin esperaba otro tipo de reacción de Vladimir Putin?

Quizá Prigozhin calculó mal. No pensó que Putin iba a dar su respaldo a los dos jefes militares. Quizá Prigozhin pensó que iba a ser respaldado por Putin. Se equivocó.

¿Qué tan importante ha sido el grupo Wagner para Rusia en la guerra contra Ucrania?

El grupo Wagner ha sido muy periodístico. Ha hecho mucha noticia por tener un lugar protagónico en la batalla por Bajmut, que ha durado meses, y por el hecho de reclutar a convictos en cargos muy graves.

Algunos dicen que el grupo Wagner ha sido la unidad más efectiva del ejército ruso, pero si fuera cierto sería más bien porque las otras unidades se han desempeñado bastante mal.

El grupo Wagner se ha enfrascado en una batalla que ha durado meses por apoderarse de Bajmut, al este de Ucrania, territorio que -según casi todos los analistas internacionales de medios periodísticos a nivel mundial- no tenía importancia estratégica. Han perdido miles y miles de soldados al usarlos de carne de cañón en ofensivas frontales. Al final, se apoderaron de la ciudad, pero ahora los ucranianos la están recuperando. El grupo Wagner no es una unidad de élite.

¿La rebelión del grupo Wagner ha debilitado la imagen de Vladimir Putin?

Probablemente sí se ha debilitado la imagen de Vladimir Putin, pero no se ha alterado su control sobre Rusia. Este alejamiento de Prigozhin deja las cosas iguales. No veo señales, por lo menos en el corto plazo de que el poder de Putin se debilite.

Más bien, más allá de la coyuntura de la rebelión del grupo Wagner, lo que está debilitando el poder de Putin es que la guerra de Ucrania ha resultado ser un fracaso hasta ahora. Había dado a entender que se podían apoderar de Ucrania en una semana y la guerra ya va durando un año y medio. Esto ha perjudicado a Rusia en términos económicos.

¿Cuál podría ser el futuro inmediato del grupo Wagner tras la rebelión?

No está claro por qué Prigozhin detuvo su avance a Moscú, habiendo llegado relativamente cerca y sin ninguna resistencia. Por qué no avanzó más. Tampoco está claro qué ha pactado Prigozhin para acabar con la rebelión. No se sabe si el grupo Wagner va a continuar siendo una entidad independiente o si han acordado que el ejército de Rusia lo va a absorber. No se sabe que va a pasar con las actividades del grupo Wagner en África. Así que hay muchos detalles que han quedado en el aire y todavía no se conocen.

VIDEO RECOMENDADO Rusia suspendió las medidas de seguridad instauradas en Moscú a causa del grupo Wagner.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta rebelión?

Definitivamente no es normal un motín a una gran potencia en el siglo 21. Más bien parece un suceso de la Edad Media en Italia, cuando en algunos casos los mercenarios se rebelaban contra las ciudades que les daban trabajo. Es algo inusual y por lo menos muestra que en Rusia las cosas no están funcionando, más aún porque Putin fue quien validó al grupo Wagner. Pero esto no significa que Putin vaya a perder el control Rusia en el corto plazo.

¿Esta rebelión del Grupo Wagner favorece a Ucrania?

Le favorece en principio porque los ucranianos pueden lanzar ofensivas en las partes donde tenían al grupo Wagner al frente. Probablemente no tengan muchas ganas de combatir ahora que su jefe Prigozhin parece que se va al exilio y es es incierto el destino de esa unidad.

Rusia suspendió este lunes las medidas de seguridad en Moscú, ¿qué intención habría tras esta decisión?

Putin quiera tratar de decir que el motín del grupo Wagner ha sido algo pasajero, algo de importancia secundaria y que todo sigue igual. Lo que no es tan cierto, porque el grupo Wagner ha sido apadrinado por Putin todo el tiempo. Se puede decir que su propia creación se puso en contra de su gobierno. Tratan de dar una imagen de vuelta a la normalidad, pero esa normalidad no es tan cierta.