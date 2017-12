El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo el domingo que decidió trasladar la embajada de su país en Israel a Jerusalén, luego de que la nación centroamericana fuera una de las pocas que apoyara la decisión de Estados Unidos de reconocer a dicha ciudad como capital del país de Oriente Medio.



Actualmente, la sede diplomática de Guatemala en Israel se encuentra en Tel Aviv. Hasta la década de 1980, la embajada estuvo en Jerusalén.



"He conversado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Hablamos de las excelentes relaciones que hemos tenido como naciones desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel", escribió Morales en sus redes sociales.



"Uno de los temas de mayor relevancia fue el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén", refirió. "He girado instrucciones a la canciller para que inicie las coordinaciones respectivas para que así sea", agregó.



En la semana, una abrumadora mayoría de 128 naciones votó a favor de una resolución de las Naciones Unidas (ONU) que pide a Estados Unidos retirar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.



Sólo Honduras y Guatemala se colocaron en las antípodas de los países de Latinoamérica, que condenaron abiertamente la decisión de Washington.



Guatemala ha sido históricamente un sólido aliado de Israel, por lo que su voto en contra de la resolución no fue una sorpresa.



Aunque algunos analistas creen que también pesó la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar ayuda financiera a los países que votaran en su contra.



"Durante los 70 años que tenemos de esa buena relación, Guatemala ha tenido a Israel como un aliado", dijo Morales en la semana defendiendo el voto de su país ante periodistas. "A pesar de que sólo fuimos nueve en todo el mundo, estamos con total certeza y convicción de que es la ruta correcta", agregó.



Fuente: Reuters