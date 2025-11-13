¿Guerra en el Caribe? EE.UU. intensifica su ofensiva naval contra narcolanchas | Tenemos Que Hablar

La ofensiva naval de Estados Unidos en el Caribe contra unas 16 narcolanchas desde el 1 de septiembre ha elevado las tensiones con Venezuela y generado un importante debate legal en el Congreso. El uso de buques, drones y misiles en aguas internacionales plantea la pregunta de si estos ataques constituyen “hostilidades” según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Mientras la administración de Donald Trump argumenta que su campaña no requiere aval del Congreso, expertos advierten que se trata de una reinterpretación del marco jurídico que podría viabilizar un ataque más amplio contra Venezuela.