El papa León XIV pide cese el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado en Gaza

El papa León XIV pidió este miércoles que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, en particular “el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”, en un nuevo llamamiento para que cese la guerra en Tierra Santa.

El pontífice estadounidense realizó un llamamiento al final de la audiencia general para que las partes y la comunidad internacional se comprometan “a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte”.

Asimismo, imploró “para que se libere a todos los rehenes, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario ”.

A este respeto subrayó “la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”.

También declaró su apoyo la declaración conjunta que realizaron este martes los patriarcas griego y latino de Jerusalén, Teófilo III y Perbattista Pizzaballa, respectivamente, en la que pidieron “poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos”.

“Imploramos a María, Reina de la Paz, fuente de consuelo y esperanza, que su intercesión traiga la reconciliación y la paz a esa tierra”, añadió.

En la declaración conjunta se pidió a las autoridades israelíes detener su plan para tomar la Ciudad de Gaza y trasladar a su población hacia el sur de la Franja de Gaza.

“Esta no es la manera. No hay razón que justifique el desplazamiento masivo deliberado y forzoso de civiles”, dijeron las autoridades eclesiásticas en un comunicado.

Asimismo anunciaron que el clero y las monjas presentes en Gaza han decidido quedarse y continuar cuidando a todas las personas que han encontrado refugio en los locales de las Iglesias cristianas.

