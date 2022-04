Días después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, Andrei Shestakov abrió una serie de archivos en un chat grupal de WhatsApp para profesores de historia como él en su ciudad del este de Rusia.

Los archivos, que han sido revisados por Reuters y contienen docenas de páginas de documentos y presentaciones, así como enlaces de video, son instrucciones para enseñar a los adolescentes en edad escolar sobre el conflicto. No está claro quién compartió los archivos con el chat grupal, pero muchos de los documentos llevan el emblema del Ministerio de Educación en Moscú.

El material incluye guías didácticas que afirman que los soldados rusos que lucharon en Ucrania fueron héroes, que los gobernantes ucranianos tenían un objetivo común con las personas que colaboraron con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que Occidente intentaba sembrar la discordia en la sociedad rusa y que los rusos tenían que permanecer juntos.

Shestakov dijo que hojeó los archivos durante una de sus clases. El delgado hombre de 38 años dijo que había trabajado como oficial de policía durante 16 de ellos antes de convertirse en maestro en enero. Pero en los últimos años ha tenido crecientes dudas, dijo, sobre si los gobernantes de Rusia estuvieron a la altura de los valores que profesaban sobre la democracia, influenciados en parte por el destacado crítico del Kremlin Alexei Navalny.

Decidió no dar los módulos a sus alumnos en la escuela Gymnasium No. 2 donde trabajaba en Neryungri, una ciudad minera de carbón en el este de Siberia, a unos 6.700 km (4.160 millas) al este de Moscú.

En cambio, Shestakov les contó a sus alumnos sobre el contenido de la guía de aprendizaje y por qué eran históricamente inexactos, dijo a Reuters. Por ejemplo, dijo que explicó que el material que afirmaba que Ucrania era un invento de la Rusia comunista bolchevique, pero que los libros hablan de la historia de Ucrania que se remonta a siglos atrás.

Continuó. El 1 de marzo, les dijo a los estudiantes durante un curso de ciudadanía que no les aconsejaría que sirvieran en el ejército ruso, que estaba en contra de la guerra contra Ucrania y que los líderes rusos mostraban elementos del fascismo, diciendo que en Ucrania estaban en contra del fascismo en una declaración firmada por la policía y revisada por Reuters.

Andrei Shestakov vestido con su uniforme de policía. (Andrei Shestakov/Handout via REUTERS).

En los días siguientes, la policía local y el Servicio de Seguridad Federal, conocido como FSB, llamaron a Shestakov para interrogarlo, según la declaración firmada con fecha 5 de marzo sobre sus comentarios en clase. Dijo que no ha sido acusado en relación con esos comentarios. El FSB y la policía local no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un tribunal lo multó con 35.000 rublos (unos 420 dólares) el 18 de marzo por desacreditar a las fuerzas armadas rusas luego de que publicara videos en línea de entrevistas con soldados rusos capturados en Ucrania, según se vio en una decisión judicial emitida por Reuters.

Dijo que dejaría su trabajo el mes pasado porque pensó que lo despedirían de todos modos por su oposición pública a la guerra. La autoridad educativa local y el Ministerio de Educación no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre Shestakov y la guía de aprendizaje. Cuando Reuters se comunicó con la escuela por teléfono, una mujer que se identificó como la directora interina dijo que se negó a comentar sobre el caso de Shestakov y terminó la llamada.

Los docentes de toda Rusia han recibido guías didácticas iguales o similares, según dos sindicatos de docentes, otros dos docentes y publicaciones en las redes sociales de dos escuelas que informan que han impartido los módulos.

Olga Miryasova, funcionaria de un sindicato llamado Teacher, dijo que las autoridades educativas regionales han distribuido la guía de aprendizaje que recibió Shestakov en varias escuelas de todo el país. Reuters no pudo determinar de forma independiente cuántas escuelas recibieron los módulos. Uno de los maestros dijo que recibieron un paquete de enseñanza diferente al de Shestakov, aunque había un contenido similar.

La iniciativa muestra cómo el estado ruso, que ha reforzado su control sobre los principales medios de comunicación, ahora está extendiendo sus esfuerzos de propaganda sobre la guerra en Ucrania a las escuelas mientras el Kremlin intenta reforzar el apoyo. Desde el comienzo de la guerra, muchas escuelas rusas han publicado imágenes en las redes sociales que muestran a los estudiantes enviando mensajes de apoyo a las tropas que luchan en Ucrania y de pie en formación para deletrear la letra “Z”, un símbolo de apoyo a la guerra en Rusia.

Los docentes que no están de acuerdo con la guerra ahora se unen a activistas de la oposición, activistas de organizaciones no gubernamentales y periodistas independientes que sienten la presión del estado ruso, enfrentando multas, procesamientos y la perspectiva de perder sus trabajos. El presidente Vladimir Putin firmó una ley a principios de marzo que tipificaría como delito la difusión de información “falsa” sobre las fuerzas armadas rusas con multas o penas de prisión de hasta 15 años.

Andrei Shestakov. (Andrei Shestakov / REUTERS).

Incluso antes de la invasión, el Kremlin había apremiado a sus oponentes a través de una combinación de arrestos, censura en Internet y listas negras.

El Kremlin no respondió a las solicitudes de comentarios sobre su manejo de la resistencia a la guerra, la guía de aprendizaje y el caso de Shestakov.

El ministro de Educación ruso, Sergei Kravtsov, dijo a un comité parlamentario en marzo que su ministerio había lanzado una campaña nacional para discutir las relaciones ruso-ucranianas con los estudiantes, en medio de preguntas de los niños sobre la situación en Ucrania y las sanciones.

El Kremlin ha dicho que está haciendo cumplir las leyes para frustrar el extremismo y las amenazas a la estabilidad. Dice que está llevando a cabo una “operación especial” para destruir las capacidades militares de su vecino del sur y “desnazificar” a Ucrania y prevenir el genocidio contra los hablantes de ruso, especialmente en el este del país. Kiev y sus aliados occidentales han descartado esto como un pretexto infundado para la guerra, acusando a las tropas rusas de matar civiles.

LA “GUERRA HÍBRIDA” DE OCCIDENTE

La guía de aprendizaje que recibió Shestakov afirma que está destinada a estudiantes de 14 a 18 años. Contiene planes de lecciones detallados para maestros, enlaces a videos de los discursos del presidente Putin y cortometrajes para ilustrar las lecciones.

Según el material didáctico, Occidente está librando una guerra de información para tratar de poner a la opinión pública en contra de los gobernantes rusos, y todo el pueblo ruso debe resistir.

Un plan de estudios explica que Rusia libró una guerra cultural contra Occidente que había destruido “la institución de la familia tradicional” y ahora estaba tratando de imponer sus valores en Rusia.

Andrei Shestakov / REUTERS.

Dice que Ucrania ha estado siguiendo una política antirrusa desde el colapso de la Unión Soviética: “Hubo ataques al idioma ruso, nuestra historia común fue falsificada, los criminales de guerra y los grupos criminales de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en héroes”, según el documento, que hace referencia a los nacionalistas ucranianos que formaron una alianza con Alemania durante esa guerra.

Otra lección dice que Occidente está utilizando la “guerra híbrida” -una mezcla de propaganda, sanciones económicas y presión militar- para tratar de derrotar a Rusia fomentando el conflicto interno. “Precisamente por eso nos instan a asistir a manifestaciones no autorizadas, nos incitan a infringir la ley y tratan de asustarnos”, se lee.

“No debemos sucumbir a la provocación”, dice el documento.

Los módulos contienen un juego donde los estudiantes tienen 15 segundos para decidir si una afirmación es verdadera o falsa. Una declaración dice: “La organización de protestas, las provocaciones de las autoridades y las manifestaciones masivas son una forma efectiva de resolver un conflicto híbrido”. Según el tutorial, la respuesta correcta es falso.

Reuters encontró publicaciones en las redes sociales de una escuela en Samara, en el Volga, y una escuela en Minusinsk, en el sur de Siberia, que mostraban diapositivas de las mismas presentaciones utilizadas.

Danil Plotnikov, profesor de matemáticas en Chelyabinsk, en los Montes Urales, dijo a Reuters que sus jefes le habían pedido que enseñara un contenido similar, pero con un plan de estudios diferente al que recibió Shestakov; Plotnikov no identificó quiénes eran los jefes. Tatyana Chernenko, profesora de matemáticas en Moscú, dijo que colegas de otras escuelas le dijeron que les habían pedido que enseñaran módulos similares, pero que no se les había enseñado en su escuela.

Los maestros con los que habló Reuters dijeron que algunas regiones y escuelas estaban presionando las clases más que otras. Ninguno de los cinco maestros dijo que había oído hablar de casos en los que se instruyó explícitamente a los maestros para que enseñaran los módulos. Dijeron que generalmente se redactaba como una solicitud o recomendación de una escuela o de las autoridades educativas regionales.

Algunos dijeron que no y no tuvieron consecuencias, dijo Daniil Ken, presidente de un sindicato de maestros independiente llamado Teachers’ Alliance. Otros no dieron las clases, pero les dijeron a los jefes que las tenían, dijo Ken. Agregó que negarse era un riesgo porque los maestros no sabían si sus directores los presionarían para que renunciaran.

Ken dijo que su sindicato ha escuchado a media docena de maestros cada semana que dicen que renunciarán porque no querían promover la línea del Kremlin, algo que Reuters no pudo verificar de forma independiente.

DESPERTAR POLÍTICO

Shestakov lleva el pelo muy corto y practica sambo, un arte marcial desarrollado en el ejército soviético. Dijo que su carrera en la fuerza policial incluyó un período de un año con las fuerzas especiales del Ministerio del Interior, una rama de agentes del orden cuyos agentes ahora luchan en Ucrania. El Ministerio del Interior no respondió a una solicitud de comentarios.

En 2018, cuando trabajaba como policía comunitario con delincuentes juveniles, había despertado políticamente, según Shestakov. Dijo que comenzó a ver videos de Navalny, la figura de la oposición ahora en una prisión rusa, alegando que los líderes del Kremlin se han vuelto corruptos.

“Me convertí en una verdadera persona de la oposición”, dijo Shestakov.

Sostuvo que cuando comenzó la guerra en Ucrania, las imágenes de las víctimas lo perturbaron y que vio videos de los combates en las redes sociales durante horas.

Bajo un seudónimo, volvió a publicar los videos de entrevistas con soldados rusos capturados en Ucrania en la sección de comentarios de un medio de comunicación local con unos 5.200 suscriptores, según Shestakov y el fallo judicial del 18 de marzo visto por Reuters.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostiene una reunión por video con miembros del Consejo de Seguridad en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, el 15 de abril de 2022. (Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP).

El tribunal dijo que sus acciones violaron una ley que prohíbe desacreditar a las fuerzas armadas rusas.

Shestakov dijo que sospechaba que el FSB había intervenido sus llamadas telefónicas en las últimas semanas, aunque no tenía pruebas de ello. También refirió que ha visto tres veces en los últimos días a personas que reconoce como agentes encubiertos del FSB. El organismo no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Ahora Shestakov planea irse de Rusia porque teme más sanciones de las autoridades. Se dice que se une a decenas de miles de opositores al Kremlin que también han huido del país desde que Putin comenzó a tomar medidas enérgicas contra la oposición en 2018.

Dijo que planeaba ir a Turquía a menos que las autoridades le prohibieran salir del país.

Quedarse y abandonar su oposición pública a la guerra no era una opción para él, dijo Shestakov. “Será difícil para mí mantener la boca cerrada”, dijo.