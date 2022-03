Ahora llaman guerra híbrida a variación de medios y formas de acción para alcanzar resultados acordes a objetivos y la voluntad. Hace milenios que la guerra no es solo en el dominio militar, ahora es aérea y sideral, con ingenios militares antes inimaginados, enormes y superminis. Siempre una innovación o invención fue crucial o decisiva, desde los arcos de doble curvatura de jinetes en Asia Central y Oriental hasta… ponga usted lo que vea significativo: medios materiales y no materiales, ingenios de mar, profundidad de tierra, combinados.

Pero siempre hubo el mensaje de justificación y la conquista de la mente. Sun Tzu dice con claridad que la batalla se gana en la mente del comandante y venciendo la voluntad del oponente. Por algo la psicología en todas sus manifestaciones, la antropología y otras ciencias sociales y humanas se cultivan en élites civiles y militares con base no solo en manuales o la útil Wikipedia sino de clásicos de todas las grandes culturas, porque sin cultivo de los clásicos no se logran niveles superiores de saber de conocimiento.

Por ejemplo, poco citado como libro clásico de inteligencia estratégica a partir de lo táctico, “Los 7 pilares de la sabiduría” de T.E. Lawrence: Laurence de Arabia, hermoso film no se ocupa de lo que digo, pero lo pone en acción, y leyendo el detallado libro de las mejores bibliotecas y “escuelas de inteligencia”, se aprecia mucho mejor dicha obra ganadora de varios Oscar.

Esa lucha por conquistar la mente y el espíritu de los seres humanos para la guerra es el “agit/prop” en el manual y textos desde el PCUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, hasta la actualidad y todos los ejércitos y Estados a los que sirven tienen los suyos; si no ya van perdiendo antes de empezar.

Las inteligencias civiles

Las escuelas británica, francesa, alemana, estadounidense, brasileña y otras tienen sus conceptos en esencia parecidos a los de las potencias rivales. Los grandes clásicos modernos no fueron ni son militares o policías únicamente, son y fueron civiles, historiadores como Sherman Kent, diplomáticos como Kennan, filósofos, antropólogos, politólogos, economistas, militares. En suma personas varones y mujeres con “estatura estratégica sólida de estadistas”.

Todos insisten en firmes categorías y metodologías para producir y emplear inteligencia histórica, actual y predictiva o proyectiva-evaluativa por dominios, territorios sectores o global de conjunto. El principio que quía la inteligencia es la “política estatal o nacional de seguridad y defensa sin excluir el desarrollo sostenible, durable”. Y “construir baluartes de la paz como bien supremo es cultivar y ganar la paz en la mente o espíritu de los seres humanos, sin excepción alguna. Ello fue una idea vital de los aliados que crearon la Unesco y las Naciones Unidas, y que luego contaron con la adhesión de la URSS. Asuntos muy bien documentados en la ONU y la UNESCO.

Esto debe ser revalorado para inspirar formas de contener la escalada: que no sea inevitable y que se renueven los esfuerzos de construcción de paz con base en los mandatos aplicables, incluyendo los de cultura de paz de la Asamblea General de la ONU. No vale recordar que contaron con el liderazgo inspirador de mexicanos y peruanos desde antes del más destacado, Javier Pérez de Cuéllar, hasta miembros del secretariado de órganos del sistema de la ONU ya sea que nos hallásemos trabajando en Ucrania, Islamabad (Pakistán), América Central o Montevideo (Uruguay).

El teatro inmediato de la batalla militar es Ucrania y alrededores. Bielorrusia da paso y activa a RusPutin; otros estados ya están en alerta, porque el sentido de esas operaciones es formar parte de la “estrategia de contención al otro bloque de capitalismo de democracias pluralistas”, que es aplicar Kennan por RusPutin.

Es parte de la “estrategia mundial del conflicto” en dominios no militares y aun en el militar, como dicen todos los manuales de doctrina de guerra, que dicho sea de paso se actualizan mas rápido en Rusia y China porque no pasan por las rutas del pluralismo de las democracias occidentales. Esto está ocurriendo hoy dentro de la OTAN como se ha informado hace una semana.

Un grupo de tanques participan durante los ejercicios militares conjuntos realizados por los ejércitos de Rusia y Bielorrusia en febrero. (Foto: Alexander Zemlianichenko Jr / AP)

Los objetivos mayores

Permítaseme una expresión: “Apunta a Ucrania, ¡dispara a su entorno!”; recuerdo que antes fue apunta a Georgia y dispara más allá, ¡Luego Crimea!

Es obvio que la ampliación de la OTAN es percibida como amenaza potencial. Es evidente. Pero hay que decir que casi el 100% de estados de la OTAN libre y soberanamente no quieren volver a ser parte del espacio o imperio ruso aunque sea actual Federación.

Asimismo nadie ignora que el nacionalismo chauvinista, mezclado con religión e iglesias, racismos y antisemitismo, existen en toda Europa: desde España hasta Vladivostok, toda Rusia y también China, como lo sufren los uigures y otras minorías importantes en la Ruta de la Seda, en Asia Central.

Esos prejuicios no se pudieron superar por ningún Estado. Es más, así como la República Federal Alemana en su tiempo usó a nazis en la post Segunda Guerra Mundial, lo mismo hicieron la URSS, recuerden al mariscal Von Paulus y centenares de oficiales superiores y generales, Estados Unidos, recordemos a Von Braun y ….el magnate Ford era pro nazi. Lo mismo en Suecia y el Reino Unido. Sorprende el racismo en Suecia del primer cuarto del siglo XX. Todos aprovecharon lo que otros estados tuvieron como capacidades en el nazismo, fascismo y militarismo racista japonés.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla durante una conferencia de prensa desde Bruselas. Rusia ha justificado su ofensiva militar sobre Ucrania en los "deseos expansionistas" de la Alianza que constituye "una amenaza" para su soberanía. (Foto: Yves Herman / Reuters)

Un escenario muy complejo

Ahora bien: Los bálticos y otros pueblos y estados superponen viejos mapas de “la Madre Rusia” y ven, constatan, que están ante el retorno ruso hacia los mares y Europa Central. Tienen muy claro que Kaliningrado, vean el mapa, fue la antigua Prusia Oriental de nombre Köenigsberg, donde nació el filósofo Kant, que quedó como parte de la URSS, hoy Federación Rusa, menos varios Estados ahora libres, en virtud de los acuerdos entre los aliados, vencedores del nazismo y el fascismo y del militarismo racista japonés, más ampliamente.

Así pues, apelo a Wallerstein y su “economía mundo” pero en “código pleno siglo XXI” con “cambio de era”, que empieza con fuerza aunque la previa con cúspide en el siglo XX aun se resiste a morir. Aún vivimos parte de la “larga duración” del pasado, a la vez que se da una “larga duración” pero más compleja y acelerada. Los Toffler lo expusieron meridianamente en los años sesenta. Prigogyne lo expuso claramente.

La guerra en el espacio mundo solo puede verse actualizando y superando viejos “paradigmas de complejidad”, para mí siempre lo fueron y cultivé los estructuralismos en sus versiones sincrónicas e históricas; obviamente el marxismo/leninismo también. No solo el sovietismo sino versiones críticas como la de polacos, rusos, croatas, serbios y de otras nacionalidades. Pero no solo ellos sino también otras canteras vitales indispensables, como la de filósofos y pensadores así como científicos no materialistas, sino de “humanismos centrados en la persona-en-sociedad abiertos a la trascendencia”, sean europeos, chinos o latinoamericanos y caribeños.

No veo pues solo una guerra reducida a lo militar y económico. Hoy hierve la guerra en el espacio-mundo-transnacional con nueva “estratificación del poder mundial” y crisis del multilateralismo que estableció la post Segunda Guerra Mundial: la bipolaridad y sucesiva crisis hasta este momento de parto tripolar y crecimientos de grupos regionales cruzados en cooperación y antagonismo!

Narrativas pro y antiapriorísticas pululan en el dominio psicosocial de la propaganda, el rumor y la antipropaganda. Retornando a Wallerstein, añado Sonntag y Francisco Delich, en sus aportes al “repensar América Latina”, desde la UNESCO y FLACSO y universidades y centros asociados, Insisto en repensar o impensar las ciencias sociales y sus aplicaciones. Por tanto hay que” impensar” o repensar esta guerra en su totalidad concreta, en lo inmediato y mediato, en lo militar y en lo sicosocial en especial, así como en otros dominios y espacios.

***

Manuel Ernesto Bernales Alvarado

Politólogo. Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. FLACSO. IIADH. CAEM. Antiguo funcionario de la UNESCO- Oficinas de Educación para América Central y de Ciencia para América Latina y el Caribe.

