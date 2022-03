El excéntrico empresario Elon Musk desafió al presidente ruso Vladimir Putin a un combate “cuerpo a cuerpo”. A través de su cuenta de Twitter, el fundador de Tesla retó al mandatario a una pelea cuyo premio “es Ucrania”.

“Por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. El premio es Ucrania”, escribió Musk en una mezcla de inglés y ruso. “¿Estás de acuerdo con esta pelea?”, agregó en un segundo mensaje y mencionó a la cuenta oficial de Twitter de la presidencia de Rusia, @KremlinRussia_E.

Los usuarios se quedaron perplejos ante la descabellada propuesta del empresario y algunos le preguntaron si estaba hablando en serio. “¿Pensaste esto bien? ¿O me estoy perdiendo algo?”, le consultó uno de sus seguidores. “Lo digo absolutamente en serio”, le respondió Musk.

“¿Te sorprendería que acepte tu desafío?”, le preguntó una tuitera. “Sería un honor”, le respondió sin dudarlo el CEO del fabricante espacial SpaceX.

Otros usuarios se pusieron a especular cómo sería una pelea mano a mano entre Musk y Putin, e incluso se animaron a arriesgar el resultado final. “La pelea terminaría en 10 segundos. Solo dependería de cuánto daño querría hacer Elon y qué tan rápido. Nada más”, sostuvo un tuitero que comparó el peso y la masa corporal del empresario con el mandatario ruso. “Elon también es 19 años más joven”, agregó. El propio Musk le respondió que 10 segundos sería “bastante” tiempo.

Elon Musk desafió a un duelo "cuerpo a cuerpo" a Vladimir Putin (Foto: Twitter)

El debate continuó con todo tipo de argumentos respecto a la potencia física del creador de Tesla y uno de los usuarios citó un fragmento de un libro editado en 2015, Elon Musk: El empresario que anticipa el futuro, del autor Ashlee Vance. En la publicación, el propio Musk cuenta la anécdota del día que derribó en una exclusiva fiesta a un luchador de sumo que pesaba más de 150 kilos.

“Uno de los mejores luchadores de sumo del mundo se presentó en la fiesta junto con algunos de sus compatriotas. Se había instalado un ring en el castillo y Musk se enfrentó al campeón. ‘Pesaba trescientas cincuenta libras (unos 150 kilos), y no eran pan comido’, dijo Musk. ‘Me llené de adrenalina y logré levantar al tipo del suelo. Me dejó ganar ese primer asalto y luego me ganó. Creo que mi espalda todavía está jodida’”, dice el fragmento del libro.

"Lo digo absolutamente en serio", dijo Elon Musk sobre su reto a Vladimir Putin (Foto: Twitter)

“Sí, logré derribar al campeón mundial de sumo, ¡pero a costa de romperme un disco en el cuello que me causó un dolor de espalda insano durante 7 años!”, aclaró el empresario en Twitter.

Elon Musk dijo que "sería un honor" que Vladimir Putin acepte su desafío (Foto: Twitter)

No es la primera vez que Musk utiliza las redes sociales para volcar sus ideas acerca de la guerra en Ucrania. Horas antes de desafiar a Putin a una pelea, publicó dos memes que causaron indignación entre los usuarios.

En el primero, se burló de los usuarios que se muestran con la bandera ucraniana en señal de apoyo al país que está siendo invadido por las tropas rusas. “Yo apoyo la cosa actual”, dice la imagen. “Elon, soy un fan incondicional tuyo. Pero esto es insensible. No puedo decir que no estoy decepcionado”, le respondió uno de sus seguidores.

Uno de los memes de Elon Musk sobre la guerra en Ucrania que causó indignación entre los usuarios (Foto: Twitter)

En el segundo meme, Musk fue aun más lejos y criticó a la plataforma de streaming Netflix. La imagen tiene al personaje de Pablo Escobar en la serie Narcos y la siguiente leyenda: “Netflix esperando que termine la guerra para hacer una película sobre un chico negro ucraniano que se enamora de un soldado ruso transgénero”. Enojado, un tuitero le comentó: “Gracias por recordarme por qué nunca compraré uno de tus automóviles”.

Uno de los memes de Elon Musk sobre la guerra en Ucrania que causó indignación entre los usuarios (Foto: Twitter)

