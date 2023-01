Estados Unidos no está listo para entregar a Ucrania sus tanques pesados más modernos por razones de mantenimiento y formación, declaró el miércoles un alto responsable del Pentágono.

Ucrania reclama desde hace varias semanas a los occidentales el envío de tanques modernos para repeler la invasión rusa, pero solo le han mandado hasta el momento tanques ligeros y vehículos blindados para el transporte de tropas.

“No creo que hayamos llegado a ese punto”, declaró el número tres del Pentágono, Colin Kahl, durante una conferencia de prensa, sobre la posibilidad de enviar tanque Abrams a Kiev, luego de que el Reino Unido prometiera el envío de tanques pesados Challenger 2.

“Los tanques Abrams son equipos muy complejos. Es caro, requiere una formación difícil, tiene un motor de avión a reacción. Creo que consume 11 litros de keroseno al km”, resaltó el subsecretario de Defensa para la estrategia. “No es el sistema más fácil para el mantenimiento”, agregó, sin excluir un cambio de postura a futuro.

También resaltó que el ministro estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, ha evitado hasta ahora entregar a los ucranianos equipamiento que “no pueden reparar, al que no pueden dar mantenimiento y que no pueden permitirse (tener) a largo plazo porque no tendría interés”.

Según varios medios estadounidenses y alemanes, Alemania rechaza entregar sus tanques de combate Leopard a Kiev mientras Washington no ceda sus Abrams.