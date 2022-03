Durante una videoconferencia que sostuvo con responsables militares, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se resignó este martes 15 a que su país no vaya a formar parte de la OTAN.

“Ucrania no es un miembro de la OTAN. Lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla”, señaló el mandatario.

Recordemos que uno de los principales motivos esgrimidos por el presidente ruso, Vladimir Putin, para lanzar su ofensiva militar contra Ucrania, iniciada el 24 de febrero, fue el temor de que la antigua nación soviética se uniera a la alianza atlántica, y que ello supusiera tener a las fuerzas occidentales al otro lado de su frontera.

Sin embargo, el líder ruso también justificó la invasión en la desmilitarización y “desnazificación” de Ucrania.

Entonces, ¿cuánto serviría realmente esta declaración de Zelensky para desescalar el conflicto?

¿FIN DE LOS ATAQUES?

“Ese era uno de los objetivos de Putin, la neutralidad de Ucrania. Sin embargo, hay que considerar que no solo quiere eso sino también un cambio de liderazgo en el país. Podemos decir que se ha dado un paso adelante en la negociación, pero no será la única condición que se pondrá en la mesa de negociación. Hay que ver que las cosas no han cambiado nada en el campo de batalla. Rusia impulsará hasta que se pueda, porque se desgasta la fuerza de invasión, su ofensiva. A pesar de que está negociando no hay un alto al fuego, porque los rusos buscan unas condiciones aún más ventajosas y esas solo serán posibles si se alcanzan ciertos objetivos en el campo de batalla”, comenta a El Comercio el analista internacional Francesco Tucci.

El internacionalista Francisco Belaúnde Matossian coincide en que el camino hacia el final del conflicto es mucho más enrevesado. “Podría ser un paso, pero Ucrania va a exigir que Rusia salga de su territorio. Que retire a sus tropas. Y supongo que también pedirá que Rusia indemnice a Ucrania por los destrozos. Veo muy difícil que la guerra pueda pararse salvo que se llegue a un cese al fuego de forma provisional”, dice a este Diario.

Recordemos que en el 2014 la península de Crimea fue anexada a Rusia, un acto que es considerado ilegítimo por Kiev debido a que no se siguieron las reglas estipuladas en su Constitución para dicho referéndum y a las acusaciones de infiltración de agentes rusos en la población para obtener una avasallante mayoría que apoyaba la anexión.

“Por otro lado, Putin busca que se reconozca la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk, eso no lo va a aceptar nunca Ucrania. Veo muy complicado que solo esto (las declaraciones de Zelensky sobre la OTAN) provoquen el fin de la guerra”, complementa Belaúnde Matossian.

El 21 de febrero, Vladimir Putin firmó un decreto mediante el cual reconocía la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk. (Foto: Alexey Nikolsky / AFP)

PRESIÓN A LOS ALIADOS

Entonces, ¿qué motivó a Zelensky a lanzar un mensaje así?

“Esto se sabía desde antes. La OTAN había cerrado la puerta varias veces a la adhesión de Ucrania. Lo de Zelensky ahora es una presión a los aliados, por eso también pide el cierre del espacio aéreo o el uso de los MiG-29 polacos. Pero la OTAN no hará ninguna de las dos cosas. En el primer caso, tendrían que derribar a los aviones rusos, llevándonos a la Tercera Guerra Mundial. En el segundo, se vería como un ataque de la OTAN. Pero al mencionarlo, Zelensky presiona para al menos obtener municiones, armas antitanques y antiaéreas, lo que está pasando”, comenta Tucci.

Estados Unidos anunció que enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 1.000 millones de dólares. En las últimas semanas, Washington ya había enviado unos 600 misiles Stinger y 2.600 Javelin a las fuerzas ucranianas. (Foto: Sergei Supinsky / AFP)

Es importante tomar en cuenta, además, que las palabras de Zelensky llegan en medio de la quinta mesa de diálogo entre delegaciones rusas y ucranianas en busca de un alto al fuego.

Por ello, las declaraciones podrían ser un guiño a ceder en ciertos puntos para tentar una negociación más rápida.

“Lo que sería interesante ver es hasta qué punto estos negociadores rusos pueden avanzar en algo, porque evidentemente quien toma la decisión final es Putin”, señala Belaúnde Matossian.

Y quizás este sea el aspecto más difícil de descifrar, ¿qué busca Putin? Los servicios de inteligencia occidentales lo han calificado en las últimas semanas como un líder enfadado y aislado que vio frustrada una invasión que creía sencilla.

“Algunos observadores están intentando leer entre líneas en algunas declaraciones de Putin que se ha dado cuenta de que las cosas no salieron como esperaba y, eventualmente, buscaría la forma de salir de manera elegante. Sin embargo, hoy hizo unas declaraciones terribles contra los supuestos traidores en Rusia llamándolos ‘insectos’ y otras cosas. Entonces, no da la impresión de que esa sea su postura”, acota Belaúnde Matossian.

