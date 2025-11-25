El papa León XIV urge al alto el fuego en Ucrania a la espera de las negociaciones

Escucha la noticia
El papa León XIV urge al alto el fuego en Ucrania a la espera de las negociacionesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El papa León XIV ha urgido este martes a lograr un alto el fuego en Ucrania y ha celebrado que los países involucrados estén negociando: “Gracias a Dios parece que se están acercando en el diálogo”, ha declarado.
“Estamos esperando, hay que esperar, gracias a Dios están trabajando y parece que se están acercando en el diálogo”, dijo el pontífice estadounidense al salir del palacio de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde suele descansar los martes.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: El plan secreto de 28 puntos de EE. UU.: así quiere Trump cerrar la guerra en Ucrania (y por qué sería una “victoria” para Rusia)
Y agregó: “Hay diversos problemas pero, de todos modos, quisiera invitar a todos a un alto el fuego porque todavía están muriendo muchos”.
El Papa celebró las negociaciones para intentar pacificar Ucrania, impulsadas por los Estados Unidos de Donald Trump, y animó a seguir la vía del diálogo.
“Hay que buscar el modo de sentarse a la mesa, trabajar y buscar con el diálogo una solución a estas guerras que ya tienen que terminar”, urgió.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- MiG-41: así será el caza más rápido del planeta con el que Rusia quiere redefinir el poder aéreo
- Bolsonaro cumplirá su condena a 27 años de cárcel en una sala de doce metros cuadrados
- Venezuela da 48 horas a aerolíneas para reanudar conexiones tras cancelación de vuelos
- Del clamor en las calles al primer ‘Congreso Maradoniano’: cómo vive Diego en la memoria colectiva de los argentinos cinco años después de su muerte
- Condenan a hermano del expresidente colombiano Uribe a 28 años por crear grupo paramilitar
Contenido sugerido
Contenido GEC