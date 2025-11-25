El papa León XIV dirige la misa del Jubileo de los Coros y la Sociedad Coral en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 23 de noviembre de 2025. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV dirige la misa del Jubileo de los Coros y la Sociedad Coral en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 23 de noviembre de 2025. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El papa León XIV urge al alto el fuego en Ucrania a la espera de las negociaciones
Resumen de la noticia por IA
El papa León XIV urge al alto el fuego en Ucrania a la espera de las negociaciones

El papa León XIV urge al alto el fuego en Ucrania a la espera de las negociaciones

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ha urgido este martes a lograr un alto el fuego en y ha celebrado que los países involucrados estén negociando: “Gracias a Dios parece que se están acercando en el diálogo”, ha declarado.

Estamos esperando, hay que esperar, gracias a Dios están trabajando y parece que se están acercando en el diálogo”, dijo el pontífice estadounidense al salir del palacio de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde suele descansar los martes.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El plan secreto de 28 puntos de EE. UU.: así quiere Trump cerrar la guerra en Ucrania (y por qué sería una “victoria” para Rusia)

Y agregó: “Hay diversos problemas pero, de todos modos, quisiera invitar a todos a un alto el fuego porque todavía están muriendo muchos”.

El Papa celebró las negociaciones para intentar pacificar Ucrania, impulsadas por los Estados Unidos de Donald Trump, y animó a seguir la vía del diálogo.

Hay que buscar el modo de sentarse a la mesa, trabajar y buscar con el diálogo una solución a estas guerras que ya tienen que terminar”, urgió.

VIDEO RECOMENDADO

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo 23 de noviembre en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC