Según detalló la viceministra Goldie, y confirmó al día siguiente el gobierno británico, dicho envío estará compuesto principalmente por 28 tanques Challenger 2 capaces de disparar dicha munición.

“Esas municiones son altamente efectivas en enfrentamientos contra tanques modernos y vehículos acorazados”, detalló la viceministra.

El anuncio provocó la respuesta inmediata del presidente ruso Vladimir Putin quien señaló que “si esto sucede, Rusia se verá obligada a reaccionar, en vista de que Occidente habrá comenzado a utilizar armas con componentes nucleares”.

Pero, ¿debe el uranio empobrecido ser considerado un arma nuclear?

Elemento radioactivo

Comencemos por lo básico, ¿qué es el uranio empobrecido?

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), “es un subproducto de la producción de combustible para ciertos tipos de reactores nucleares y armas nucleares”.

Para tenerlo más claro. El uranio es un elemento que se encuentra en la naturaleza. Al ser enriquecido este puede ser utilizado con fines positivos, como los reactores nucleares, o con fines destructivos, como la elaboración de bombas. Un ejemplo de esto último es la disputa que mantiene Occidente con países como Irán o Corea del Norte para evitar que sean capaces de enriquecer el uranio a un nivel que les permita utilizarlo para fabricar armas nucleares.

Al decir que el uranio es enriquecido, lo que en verdad sucede es que se aumenta la cantidad del isótopo U-235, se explica en una publicación de la IAEA.

Reino Unido enviará 28 tanques Challenger 2 a Ucrania capaces de disparar municiones de uranio empobrecido, las mismas que son mucho más efectivas para destruir blindajes de vehículos enemigos. / TOBY MELVILLE / REUTERS

“La mezcla que queda después de retirar el uranio enriquecido se denomina uranio empobrecido porque contiene cantidades reducidas de los isótopos U-235 y U-234. El uranio empobrecido es 60% menos radiactivo que el uranio presente en la naturaleza. Químicamente, se comporta como el uranio natural”, agrega el estudio.

Tras el anuncio británico, la organización nuclear Campaign for Nuclear Disarmament condenó la entrega de municiones con uranio empobrecido y alertó en un comunicado que se trataría de un “desastre medioambiental y sanitario adicional para quienes viven en el corazón del conflicto”.

Según la Comisión Europea, “los riesgos de radiación del uranio sólo surgen al respirarlo en polvo, comer o beber agua o alimentos contaminados, o mediante la inserción de metralla en el cuerpo”.

Los órganos que se ven principalmente afectados en personas que han consumido o aspirado grandes cantidades de uranio son los riñones y los pulmones.

“No hay pruebas concluyentes que indiquen que los proyectiles de uranio empobrecido afecten de forma considerable al medio ambiente o a las personas. Esto viene usándose durante décadas. La Royal Society of Chemistry asegura que el impacto social y ambiental es mínimo”, señala a El Comercio el analista internacional Roberto Heimovits.

El uso en combate

En efecto, tal como menciona el experto, el uranio empobrecido fue usado por primera vez en combate en la Guerra del Golfo de 1991. Posteriormente se usó en los conflictos de Serbia y Kosovo.

Según la Comisión Europea, “el control médico de los veteranos de la Guerra del Golfo que sufrieron heridas de metralla con uranio no ha revelado por ahora ningún efecto grave en la salud”.

Las municiones con uranio empobrecido se utilizaron por primera vez en la Guerra del Golfo de 1991. / STAN HONDA / AFP

La adaptación que se le da al uranio empobrecido es tanto en forma de munición como en placas de blindaje. “Se utiliza para aumentar la penetración de los proyectiles antitanques. El uranio es un elemento muy denso, eso aumenta la penetración de los proyectiles y facilita la destrucción del tanque enemigo”, detalla Heimovits.

En declaraciones a la BBC, un excomandante de tanques del Ejército británico y experto en armas químicas, el coronel Hamish de Breton-Gordon, asegura que esas balas usadas por los Challenger 2 contienen solo “trazos” de uranio empobrecido.

Por ello, el militar consideró “risible” sugerir que están vinculadas de alguna manera a las armas nucleares, en referencia a las declaraciones de Putin.

Preocupación rusa

Pero, ¿por qué este envío está generando tanto nerviosismo en Rusia? Según Heimovits, se debería a que podría exponer aún más las falencias del equipamiento militar de Moscú en el campo de batalla.

“Los rusos han sufrido pérdidas muy importantes con los proyectiles convencionales que usan los tanques soviéticos ucranianos. Con proyectiles más avanzados como los de uranio empobrecido las pérdidas serán aún mayores”, explica.

“Según distintas publicaciones, los tanques rusos tienen un grave problema de fabricación que los hace mucho más vulnerables al fuego de tanques enemigos. Concretamente, llevar proyectiles en la torreta”, agrega el experto.

El uranio empobrecido es utilizado tanto para elaborar placas de blindaje como municiones. En la imagen aparecen rondas de 25 mm utilizadas por el ejército estadounidense en Irak en el 2004. Las que enviará Reino Unido a Ucrania serán obuses de 155 mm. / STAN HONDA / AFP

El tema, sin embargo, ha vuelto a despertar la creciente preocupación que envuelve a esta guerra. ¿Podría desencadenar en un conflicto nuclear que ponga en riesgo a todo el planeta?

Para Heimovits, una decisión así no tendría sustento. “No está claro, no creo que se agarren de un pretexto tan pobre para pretender introducir armas nucleares tácticas en el campo de batalla, no tendría credibilidad una acción así”, señala.