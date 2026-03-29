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Resumen

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En marzo del 2025, Irán se clasificó de manera directa al Mundial 2026 al empatar con Uzbekistán en Teherán, terminando primero en su grupo de la Confederación Asiática y perdiendo apenas un partido de los 16 que disputó. El ‘team Melli’, como se le conoce, sellaba así su cuarta participación consecutiva en el evento deportivo más grande del mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.