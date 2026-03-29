Pero esta clasificación justa, conseguida con empeño en la cancha, podría quedar truncada. La guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán desde fines de febrero ha sembrado incertidumbre sobre lo que podría pasar, poniendo de nuevo en evidencia cómo la política siempre se mezcla con el deporte.

A Irán le toca jugar en la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica en suelo estadounidense, algo que se daba por descontado hasta inicios de mes. Pero a medida que avanza el conflicto, las dudas y contradicciones están servidas. Y fue el mismo presidente Donald Trump quien se encargó de atizar el tema. En su red Truth Social lanzó un mensaje que sonó a amenaza: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

El ministro de Deportes de Irán dijo, entonces, que no veía “ninguna posibilidad” de que su país participe en el torneo, mientras que la Federación de Fútbol de la República Islámica ha intentado que los partidos se jueguen en México, algo que ya ha sido descartado por la FIFA. “Tenemos un calendario. Pronto tendremos la confirmación de los 48 equipos participantes y queremos que (la competición) se dispute como está previsto”, ha dicho el ente rector del fútbol en un comunicado.

Irán todavía no comunica de manera formal su no participación del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Hasta el momento, la federación iraní ha asegurado que su país sí asistirá, aunque sus palabras tampoco han bajado el tono: “Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no el Mundial”, dijo Mehdi Taje, el presidente de la entidad.

“Creo que Irán debería hacer todo lo posible por ir porque es la mejor manera de poner en evidencia a Trump y a la FIFA. Intentar boicotear no ayuda en nada. Jimmy Carter confesó 20 años después que se arrepentía de no haber permitido que EE.UU. participara en los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú”, señala a este Diario Jorge Illa, PhD en Deporte, Nacionalismo y Política y docente de la UPC.

“La selección iraní es una de las más fuertes de Asia y se merecen la oportunidad de ir al Mundial e intentar hacer lo mejor posible sin ningún tipo de presión política sobre ellos”, comentó a la cadena DW el editor de Deportes de “The Guardian US”, Alexander Abnos.

Como en toda confrontación, la guerra dialéctica también está servida. Por ahora no se han confirmado cambios, pero en medio de este lío se especula incluso de la posibilidad de reemplazar a Irán con otra selección. Y una opción que viene a la mesa es Iraq, que va a jugar el repechaje con Bolivia.

“Nunca se ha dado una situación como esta, en la que exista un conflicto activo entre dos países en el Mundial. Si se retira Irán, el sustituto probablemente sería Iraq, que terminó por detrás de Irán en la fase de clasificación asiática”, agrega Abnos.

Irán tiene programados tres partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, pero su estadía se puede alargar si es que clasifica y sigue subiendo en el torneo, lo cual significaría un dolor de cabeza más grande para Trump.

Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de ese organismo, Gianni Infantino. (Foto: AFP) / JIM WATSON

Antecedentes

Ciertamente, en la historia de los Mundiales la FIFA ha tomado la decisión de sancionar a diferentes selecciones debido a conflictos. Ocurrió con Libia, a quien no se le dejó participar en las eliminatorias africanas para EE.UU. 94 debido a las sanciones que pesaban sobre el régimen de Muamar Gadafi.

La selección femenina bajo presión De otro lado, el régimen iraní también ha estado bajo el escrutinio luego de lo ocurrido con el equipo femenino de fútbol. El pasado 2 de marzo -ya en pleno conflicto- la selección se encontraba en Australia para jugar la Copa Asiática. Antes del partido con Corea del Sur, las jugadoras decidieron no entonar el himno nacional, un gesto que fue interpretado como una protesta contra el gobierno de Teherán. En su país, los medios las criticaron airadamente, lo que llevó a que seis seleccionadas y una asistenta técnica pidieran asilo en Australia. Sin embargo, las presiones a las jugadoras y a sus familias fueron de tal magnitud que solo dos de ellas terminaron quedándose; el resto regresó la semana pasada a Teherán por el temor a las represalias.

Para la Eurocopa de 1992, Yugoslavia quedó al margen debido a la Guerra de los Balcanes, que se extendió desde 1991 a 1995. En Qatar 2022, Rusia fue suspendida durante las eliminatorias y no pudo jugar el repechaje con Polonia debido a la invasión a Ucrania y debido a ello tampoco se le dejó participar en el Mundial de este año.

Si bien Irán no inició el conflicto bélico, sí ha respondido atacando a varios objetivos en el Golfo Pérsico, incluyendo países que han invertido mucho en la FIFA, pero hasta ahora ninguno se ha atrevido a señalar que Irán sea separado del Mundial. A menos que Gianni Infantino lo haga para complacer a Donald Trump.

ENTREVISTA

“La FIFA castiga o fomenta la política cuando le interesa”

JORGE ILLA

PhD en Deporte, Nacionalismo y Política y docente de la UPC.

-Trump insinuó que Irán no debería jugar el Mundial por su “propia seguridad”. ¿Eso se puede interpretar como una amenaza?

Sería un escándalo para Estados Unidos que les ocurriera algo a los seleccionados o a los miembros de la delegación. Yo no creo que vaya a haber algún problema de seguridad, pero la cuestión es que Trump no quiere que Irán vaya al Mundial.

-¿En qué medida podría perturbar a Trump la presencia de Irán?

Estamos hablando de deporte y política. Si nos fijamos en el grupo que tiene Irán, no se trata de un grupo muy complicado y -en el papel, porque siempre puede haber sorpresas- podría pasar a la otra fase. Si eso ocurre ya sería un éxito para Irán, y un éxito deportivo de Irán en territorio estadounidense no le va a gustar a Trump. Ahora, no sabemos el público que recibirá a Irán en los estadios, y muchos no estarían animando realmente al equipo, sino criticando a Trump, y eso se va a ver en todo el mundo.

-Es inevitable hacer la comparación con otros países. Rusia fue suspendida del Mundial por la guerra en Ucrania, pero Trump recibe el premio de la Paz de la FIFA, que fue claramente inventado…

Bueno, la FIFA castiga la política o la fomenta depende de lo que le interese. Y nos podemos ir a muchas décadas atrás, desde el Mundial de Mussolini, pasando por Argentina 78 o cuando le dieron la sede a Qatar en el 2022.