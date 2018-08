Después de casi 17 años del brutal ataque contras las Torres Gemelas, fecha conocida como el 11-S, la madre del ex líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, habló por primera vez con el periódico británico "The Guardian" y reveló detalles de la infancia de su primogénito.

Reacia durante años a hablar de su hijo, Alia Ghanem, de 75 años, fue entrevistada junto a sus dos hijos sobrevivientes, Ahmad y Hassan, y su esposo en Arabia Saudí.

La madre de Bin Laden lo describe como un hijo aún amado que en un momento de su vida perdió el rumbo. Para Ghanem, su hijo Osama se radicalizó cuando estudiaba economía en la Universidad Rey Abdulazuz.

"Fue un niño muy bueno hasta que conoció a algunas personas que prácticamente le lavaron el cerebro a los 20 años (...) Siempre le decía que se mantuviera alejado de ellos, pero nunca me admitió lo que estaba haciendo porque me amaba mucho", cuenta Alia Ghanem.

En aquella universidad, Osama Bin Laden conocería a Abdullah Azzam, un miembro de la Hermandad Musulmana que se convirtió en su consejero espiritual.

Cuando Osama viajó a Afganistán para luchar contra la ocupación rusa a principios de la década de los ochenta la familia cuenta que se sintieron orgullosos y que no imaginaban lo que vendría después.



"Al comienzo, estábamos muy orgullosos de él. Incluso el gobierno saudí lo trataría de una manera muy noble y respetuosa. Y luego vino Osama el yihadista", comentó Hassan, uno de los hermanos de Osama Bin Laden.



"Nunca me pasó por la mente que podría convertirse en yihadista. Estábamos muy molestos. No quería que nada de esto sucediera. ¿Por qué lo tiraría todo así?", agregó Alia Ghanem.

► La última vez que lo vieron



La familia asegura que la última vez que vieron a Osama Bin Laden fue en 1999 en Afganistán, año en el que lo visitaron en su base militar.

Los hermanos Ahmad y Hassan, cuentan que su madre aún niega la responsabilidad de su hijo.



"Han pasado 17 años y ella sigue negando a Osama. Ella lo amaba tanto que se niega a culparlo", dice Ahmad asegurando que hasta el día de hoy ella culpa a quienes lo rodean.

Preguntados por cómo reaccionaron al enterarse del atentado contra las Torres Gemelas, considerado el mayor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos, ellos comentaron que sintieron vergüenza.



"Fue una sensación muy extraña. Sabíamos desde el principio que era Osama cuando vimos lo que ocurrió en Nueva York. Desde el más pequeño hasta el mayor, todos nos sentimos avergonzados de él. Sabíamos que todos íbamos a enfrentar horribles consecuencias», comentan.

En la entrevista revelaron que tras el atentado, las autoridades saudíes los interrogaron y durante un tiempo se les prohibió la salida del país. Casi 20 años después, los Bin Laden pueden moverse con relativa libertad dentro y fuera de Arabia Saudí.

Fuente: Con información de ABC