Haití suspende actividades de Oxfam por escándalo de prostitución

Haití tomó el jueves acciones en contra de la organización británica Oxfam, envuelta en un escándalo después de que se conociera que directivos y cooperantes de la ONG contrataron a prostitutas en esa nación tras el sismo de 2010.



El ministerio de la Planificación y la Cooperación Externa decidió este jueves suspender por dos meses las actividades de Oxfam en el país, un plazo en el que tanto esta cartera como el Ministerio Público investigarán, por separado, lo ocurrido.

La medida, confirmada a Efe por una fuente del ministerio de la Planificación, se llevó a cabo tres días después de que el titular de esta cartera, Aviol Fleurant, se reuniera con el representante regional de la ONG, Simon Ticehurst, quien pidió disculpas por este escándalo, destapado este mes por el diario británico The Times y que ha provocado la renuncia y despido de algunos de los más altos directivos.



"Las acciones de Oxfam han tocado la dignidad del pueblo haitiano. La decisión del Gobierno de suspender a Oxfam es una decisión para decir al mundo que Haití no es este país donde las ONG pueden hacer lo que quieran", dijo Fleurant a la prensa.



El funcionario aseguró que Oxfam ha cometido un "crimen grave" por no reportar a las autoridades (haitianas) las acciones de sus empleados.



"Hoy tomamos una decisión temporal, pero esto (la suspensión) puede ser definitivo después de nuestra investigación. La gente de Oxfam sabía de estas actividades y ocultaron", agregó Fleurant.

El ministro de Planificación, Aviol Fleurant, denunció que "las acciones de Oxfam han tocado la dignidad del pueblo haitiano".

Tras conocerse la suspensión, Oxfam lamentó el "significativo impacto" que supondrá para su trabajo en Haití, devastado en enero de 2010 por el potente terremoto que dejó unos 300.000 muertos, igual cantidad de heridos y 1,5 millones de damnificados.



A pesar de la suspensión de dos meses, la organización humanitaria afirmó en un comunicado remitido a Efe en Londres que sus "afiliados" en Italia, España y Quebec (Canadá) continuarán "trabajando en importantes proyectos de reconstrucción y desarrollo" en Haití.



Con todo, "anticipamos que la suspensión temporal a Oxfam Reino Unido tendrá un significativo impacto en su trabajo", señaló la nota.



La organización confirmó que el director regional de Oxfam Internacional para Latinoamérica y el Caribe, Simon Ticehurst, y la jefa de la Unidad Ejecutiva de Afiliados de Oxfam Intermon, Margalida Massot, se reunieron hoy con funcionarios del Gobierno haitiano y se comprometieron a colaborar con su investigación.



En su encuentro del lunes pasado con el ministro de Planificación y la Cooperación Externa haitiana, Ticehurst pidió disculpas por lo sucedido y afirmó que han entregado "informes al Gobierno y vamos a cooperar en el futuro con el Gobierno".



"Lamentamos lo que pasó, pero vamos a ver lo que va a pasar en el futuro", agregó el representante de la organización humanitaria.



El ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Antonio Rodrigue, anunció el pasado 15 de febrero que el Gobierno investigará las revelaciones de que directivos y cooperantes de la organización Oxfam contrataron prostitutas en esa nación.



El alto cargo dijo que aunque Oxfam es un socio del Gobierno, hay que respetar la ley "y nosotros tenemos que defender el interés de los haitianos".



Por su lado, el presidente haitiano, Jovenel Moise, escribió la semana pasada en Twitter que lo sucedido con Oxfam en Haití "es una violación extremadamente grave de la dignidad humana".



En su primera reacción sobre lo sucedido, el mandatario refirió que "no hay nada más escandaloso y deshonesto que un depredador sexual que utiliza su posición como parte de la respuesta humanitaria a un desastre natural para explotar a las personas necesitadas en sus momentos de mayor vulnerabilidad".



Las autoridades del Reino Unido también han abierto una investigación sobre cómo Oxfam gestionó el escándalo sexual en el que participaron en 2011 algunos de sus trabajadores en Haití.



El que fuera director de la misión en Haití, Roland van Hauwermeiren, reconoció parte de los hechos que están siendo publicados pero apuntó que se están diciendo muchas "exageraciones y mentiras".



El ex directivo de Oxfam afirmó que mantuvo "relaciones íntimas" con una mujer durante la misión de ayuda humanitaria en Haití tras el terremoto.



La vicedirectora ejecutiva de la organización, Penny Lawrence, dimitió el pasado 12 de febrero tras estallar el escándalo y, de acuerdo con la ONG, siete de sus empleados abandonaron la organización a raíz de su comportamiento en Haití en 2011.



Un empleado, añadió, fue despedido y tres dimitieron por estar con prostitutas en las instalaciones de Oxfam, mientras que tres fueron también despedidos por acoso e intimidación y por no proteger adecuadamente al personal.



La ONG Oxfam nació en Oxford (Reino Unido), como respuesta a las condiciones de hambre en las que se encontraba la población británica en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre proviene de ese primer momento: Comité de Oxford para ayudar a la hambruna" (Oxford Committee for Famine Relief).



Fuente: EFE