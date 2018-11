Halloween: tres películas de terror inspiradas en hechos reales

Objetos que se mueven sin razón aparente, casas con pasados escalofriantes y posesiones suelen ser el enfoque de muchas películas de terror.



Entre tantas historias que hacen uso de lo paranormal para hacer que la gente brinque de su asiento, ¿cuántas van más allá de la ficción y fueron en algún momento un evento real?



Aquí te presentamos tres casos de historias de terror basadas en hechos reales.



1. Terror en Amityville



Dirigida en 1979 por Stuart Rosenberg, esta película relata la historia de una pareja que se muda a una casa en Amityville, Nueva York, donde ocurrieron múltiples asesinatos. Y tras vivir una serie de manifestaciones extrañas, huyen de la casa.



Lo único en lo que parecen coincidir la película y reportajes sobre lo sucedido es en el asesinato de una familia en la casa de Amityville. Ronnie De Feo, de 23 años, mató de manera metódica a sus padres y sus cuatro hermanos y hermanas mientras dormían.



Poco más de un año después, en 1975, George y Kathy Lutz se mudaron a la casa estilo colonial de tres pisos. Decidieron no darle mucha importancia a los eventos sucedidos en la propiedad, pero como precaución, mandaron llamar a un sacerdote para que la bendijera.



Aunque los detalles de los eventos paranormales en la casa han ido variando con el tiempo. Fue a partir de ese momento que empezaron a notar sucesos extraños.



Según lo que George Lutz relató a medios locales, el sacerdote que fue a bendecir la casa sintió una bofetada y que alguien le decía "vete".



George y Kathy Lutz aseguran haber vivido una serie de eventos paranormales en la casa de Amityville.

La pareja también aseguraba sentir olores extraños y frío constante en el interior de la casa. En otros incidentes, las camas de sus hijos se movieron de manera inexplicable y George se despertó en medio de la noche para ver a su esposa levitar.



Tras solo 28 días de haberse mudado, la familia huyó de la casa dejando atrás todas sus pertenencias.



Entre los libros que se han escrito sobre Amityville y las diferentes películas que se han hecho, es difícil saber qué partes fueron verdad. Pero el hecho de que ahí murió toda una familia no deja de ser escalofriante.

2. El exorcismo de Emily Rose



En la película "El exorcismo de Emily Rose", dirigida por Scott Derrickson en 2005, una abogada investiga el caso de un sacerdote que es acusado de homicidio tras practicar un exorcismo en una joven.



Al adentrarse en el caso, la abogada Erin Bruner, interpretada por la actriz Laura Linney, se da cuenta poco a poco de que lo que sucedió con la fallecida Emily Rose (Jennifer Carpenter) tal vez no pueda explicarse de manera lógica.



En la realidad, Emily está basada en una joven alemana, Anneliese Michel, estudiante de educación en la Universidad de Wiirzburg que durante su estancia en los dormitorios de la escuela empezó a dar señales de comportamiento anormal, de acuerdo con reportes del caso que llegó a medios internacionales en 1976. Después de la muerte de Annelise.

Ed y Lorraine Warren, investigadores de eventos paranormales que fueron fuente de inspiración para muchas películas de terror.

En 1973, tras varios episodios en los que reaccionaba de manera violenta, una abrupta pérdida de peso y una repentina aberración a los objetos religiosos, los padres de Anneliese, que eran católicos, la llevaron a casa y pidieron la evaluación de un sacerdote que finalmente concluyó que estaba poseída.



"Conforme a las reglas de la iglesia, (el sacerdote) mandó llamar a un experto exorcista, un padre jesuita llamad Adolf Rodewik, para una investigación detallada", relata un artículo de archivo de The New York Times de hace 42 años.



En el exorcismo participaron dos sacerdotes jesuitas que grabaron sus sesiones con Anneliese en 43 casetes. Según reportes, los únicos testigos fueron los padres de la joven.



Al final, Anneliese falleció tras pasar por 67 exorcismos de una hora y según análisis que se le hicieron, murió en un estado de desnutrición y deshidratación.

3. El conjuro



Al igual que muchas otras películas de terror, "El conjuro", de James Wan, empieza con una familia que se muda a un nuevo hogar, amplio y misterioso, con la ilusión de vivir en un nuevo lugar maravilloso y… está demás decir que el sueño se convierte en pesadilla.



En el filme, de 2013, la primera señal de alerta que debieron tomar en cuenta Roger y Carolyn Perron fue cuando su perro se rehusó a entrar en la casa de campo.



Tras una serie de eventos escalofriantes que incluyen ruidos sin explicación, objetos que se mueven solos y sensaciones extrañas, la pareja decide llamar a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes en la vida real trabajaron en numerosos casos como la casa de Amityville.



¿Por qué no aprovechar Halloween para ver una buena película de terror?

De hecho, la pareja exhibía objetos de sus investigaciones en un museo ocultista que crearon.



Según Lorraine, quien tiene ahora 91 años, la película se acerca bastante a lo que ocurrió en la realidad. Ed falleció en 2006.



Y la mayor de las cinco hijas de los Perron, Andrea, comentó al diario estadounidense USA Today, que muchos de los eventos fueron reales: camas moviéndose, olor a podrido en algunas partes, áreas heladas y sí, también el exorcismo de su madre.



"Creí que me iba a desmayar", dijo Andrea en el reportaje de 2013.



"Mi madre empezó a hablar en un idioma que no era de este mundo y una voz que no era la de ella. La silla levitó y fue propulsada al otro lado de la habitación".



Andrea también escribió la historia de su familia en tres libros y dijo que no le sorprende cuando la gente duda de su historia.