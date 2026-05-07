La peligrosa enfermedad es normalmente transmitida por contacto con las heces y la orina de roedores, pero al menos una de sus variaciones, conocida como el virus de los Andes y presente en este brote, también puede transmitirse entre humanos. Tiene una letalidad alta, llegando hasta un 50% dependiendo de la cepa, lo que ha despertado el temor de que nos podríamos encontrar en una situación similar a la del coronavirus COVID-19.

Es una preocupación que la OMS no ha podido paliar, a pesar de asegurar que ambas situaciones no son comparables y, por el momento, el riesgo a la población mundial es mínimo.

“En este momento, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”, afirmó en redes sociales Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Esta vista aérea muestra al personal sanitario abordando el crucero MV Hondius, mientras se encontraba anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (Foto: AFP). / -

La odisea del crucero MV Hondius, un barco de bandera holandesa que zarpó de Ushuaia (Argentina) a inicios de abril con 150 personas a bordo, comenzó el 11 de ese mes, cuando un hombre holandés de 70 años falleció tras experimentar fiebre, dolores de cabeza, dolor abdominal y diarrea.

La siguiente víctima fue la esposa del fallecido, quien murió el 26 de abril en un hospital de Johannesburgo (Sudáfrica), luego de colapsar en una travesía para repatriar el cuerpo de su pareja. La última víctima mortal fue un ciudadano alemán que falleció el 2 de mayo a bordo de la nave.

Tres personas, incluyendo el médico del crucero, fueron evacuadas el miércoles para un mejor tratamiento médico. Por ahora el MV Hondius permanece parado frente a la costa de Cabo Verde, aunque autoridades españolas informaron que el barco atracará el próximo 9 de mayo en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, donde se procederá con la repatriación del resto de los pasajeros de la embarcación.

¿Qué es el hantavirus?

La enfermedad toma su nombre del río Hantan en Corea del Sur, lugar donde se registró el primer brote durante la Guerra de Corea (1950-1953), cuando un grupo de soldados bajo el control de las Naciones Unidas empezó a desarrollar una enfermedad que derivó en una fiebre hemorrágica con síndromes renales. Lo que se descubrió es que se trataba de una enfermedad causada por virus de la familia de los Bunyavirus, cuyo principal reservorio son los roedores.

“El hantavirus es una enfermedad zoonótica que pasa de los animales a los humanos”, explica el médico salubrista Ernesto Gozzer, coordinador de la Maestría en Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. “Generalmente se transmite por inhalación de partículas provenientes de excrementos secos de roedores infectados o por contacto con mucosas (ojos, nariz o boca). En la mayoría de los casos, el contagio es de animal a humano”.

Por décadas se pensó que el hantavirus solo existía en el Viejo Mundo, pero en 1993 se descubrió en Estados Unidos una cepa oriunda del Nuevo Mundo a la que llamaron “Sin nombre”, más letal al atacar a los pulmones de sus víctimas.

Esta foto de archivo sin fecha de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., obtenida el 6 de mayo de 2026, muestra una imagen tomada a través de un microscopio en la que se observan algunos de los detalles histopatológicos presentes en una muestra de ganglio linfático extraída de un paciente con sospecha de enfermedad por hantavirus. (Foto: CDC/AFP) / HANDOUT

“Estos hantavirus usualmente son transportados por roedores, y en humanos se han descrito hasta casi 24 especies que producen enfermedades”, señaló José López Revilla, médico infectólogo y docente de la Universidad Científica del Sur. “Esto es importante porque las dos principales enfermedades que se producen por hantavirus son una fiebre hemorrágica con compromiso renal, que usualmente son los hantavirus del Viejo Mundo, y los hantavirus del Nuevo Mundo que causan lo que se llama el síndrome cardiopulmonar por hantavirus”.

Pero fue en el 2002 con el descubrimiento del virus de los Andes que se cambió el paradigma, cuando la muerte de un niño chileno y su abuela mostraron que el hantavirus podía transmitirse entre humanos. Es esta cepa la que las autoridades han confirmado que afecta al menos a tres de los enfermos del brote en el MV Hondius.

Alta letalidad, pero baja frecuencia

Quizás lo más resaltante de los hantavirus es su alta letalidad. La OMS indica que hay hasta un 15% de fatalidad para el hantavirus en Asia y Europa, mientras que la versión de las Américas puede llegar hasta el 50%.

“Es una enfermedad poco frecuente, pero tiene una alta letalidad”, señala Dr. Gozzer, quien destacó un estudio liderado por el Dr. Marcos Saavedra-Velasco que reveló que aunque el Perú presenta pocos casos de la enfermedad, particularmente centrándose en la amazonía, esta ha tenido un nivel de letalidad de entre 40% y 60%.

“La letalidad es importante en los virus del nuevo mundo. En Argentina se han descrito alrededor de 100 casos en el último año, con una tasa de letalidad del 31.7%”, indicó el Dr. José López Revilla. “Es bastante compleja su presentación clínica”

Una letalidad que es controlada por la baja frecuencia en que ocurren infecciones. Por ejemplo, en Estados Unidos solo se han registrado 890 casos de hantavirus entre 2020 y 1993, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que sería un promedio de 33 casos por año en un país de más de 340 millones de habitantes con un porcentaje de letalidad del 35%. Aunque cabe señalar que el 94% de los casos ocurrieron en la región al oeste del río Mississippi.

No será otro coronavirus

Las dificultades para la transmisión del hantavirus llevaron a que ambos especialistas concuerden con la OMS en que el riesgo de que este brote termine como la pandemia del coronavirus es extremadamente bajo, incluso con variantes que se pueden transmitir entre humanos como el virus de los Andes.

“El hantavirus requiere un contacto muy cercano con los pacientes y su incubación es muy rápida, por lo que los pacientes muestran síntomas de ser un posible foco de contagio más pronto, así que medidas identificación de casos y aislamiento temprano son más efectivas”, consideró el Dr. López Revilla

Por su parte, el Dr. Ernesto Gozzer remarcó que el brote del MV Hondius ocurrió en circunstancias anómalas.

“Los cruceros son espacios cerrados donde las personas conviven de forma cercana, lo que facilita la transmisión de enfermedades infecciosas”, indicó. “Las probabilidades de que esto se convierta en una pandemia son extremadamente bajas. Este brote no es una alerta para pensar en una epidemia y menos en una pandemia”.