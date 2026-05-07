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Esta imagen difundida por el Ministerio de Salud de Argentina muestra a un científico del Instituto Malbrán sosteniendo un recipiente utilizado para diagnosticar el hantavirus andino, que contiene ARN del virus andino como parte del proceso de detección, en Buenos Aires el 6 de mayo de 2026. (Foto: Ministerio de Salud de Argentina)
Esta imagen difundida por el Ministerio de Salud de Argentina muestra a un científico del Instituto Malbrán sosteniendo un recipiente utilizado para diagnosticar el hantavirus andino, que contiene ARN del virus andino como parte del proceso de detección, en Buenos Aires el 6 de mayo de 2026. (Foto: Ministerio de Salud de Argentina)
/ HANDOUT
Por Juan Luis Del Campo

Tres personas fueron evacuadas el miércoles 6 de un crucero que transitaba por el océano Atlántico, el epicentro de un letal brote de hantavirus que ya ha causado la muerte de tres personas mientras hay ocho casos confirmados, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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