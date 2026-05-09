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El crucero holandés MV Hondius permanece anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)
El crucero holandés MV Hondius permanece anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)
/ ELTON MONTEIRO
Por Agencia EFE

Uno de los casos sospechos de hantavirus, correspondiente a un persona que se encontraba en el crucero donde se declaró un brote de esta enfermedad, dio positivo en la prueba de PCR, elevando a seis los casos confirmados, según el último boletín sobre esta situación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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