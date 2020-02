Actualidad







La mayoría de canadienses no quiere pagar la seguridad del príncipe Harry y su esposa Meghan El 77% de las personas encuestadas por el Instituto Nanos, a nombre de la televisora CTV, creen que el contribuyente canadiense no tiene que pagar por la seguridad del duque y la duquesa de Sussex porque no están en Canadá como representantes de la Reina