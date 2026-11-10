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Resumen

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El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, saluda mientras celebra su victoria en Texas. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, saluda mientras celebra su victoria en Texas. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Rodrigo Murillo

La última vez que Texas eligió a un senador demócrata, él todavía no había nacido. Treinta y ocho años más tarde, la noche del último martes, James Talarico le dio a su partido una victoria para los libros de historia. Pero no fue solo en Texas donde los demócratas obtuvieron resultados extraordinarios contra los republicanos. Al amanecer del pasado miércoles 4, el mapa del poder en Estados Unidos había dado un giro de primer orden: la oposición pasó a controlar ambas cámaras legislativas, la de Representantes y el Senado, y lo hará durante los dos años que le quedan a Donald Trump en el poder. La situación para la Casa Blanca difícilmente podría haberse complicado más. A problemas ya de por sí difíciles de resolver, como la guerra en Irán y sus consecuencias sobre el precio de la energía en todo el mundo, ahora se suma la parálisis en el ejercicio del poder. Claro que el cambio no se limitará únicamente a la guerra en Irán, o a las leyes que aprueben las cámaras controladas por los demócratas. En casi dos años, la Administración Trump ha acumulado graves denuncias de corrupción que señalan a varios de sus principales asesores. Es probable, en consecuencia, que desde enero próximo las comisiones de ambas cámaras los citen a declarar para que expliquen los motivos y el fundamento de cada una de sus decisiones. Dicho de otro modo, el Ejecutivo norteamericano no solo quedará paralizado: es muy probable que la Casa Blanca dedique los dos años que le quedan a defender su gestión pasada, en lugar de gobernar. La paradoja es que Trump tampoco logró mejorar la vida de los norteamericanos cuando tuvo ambas cámaras a su disposición. Preso de lobbies y de círculos de influencia millonarios, parece haber sido incapaz de cumplir las ambiciosas promesas con las que llegó a la Casa Blanca. Sin embargo, detenerse en las razones de ese fracaso dejaría sin examinar el problema de fondo: la parálisis de un modelo político que permite conquistar el poder, pero ofrece cada vez menos margen para ejercerlo.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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