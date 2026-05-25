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Resumen

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Movilizaciones en Bolivia exigen la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz, quien ha movilizado a policías y militares para mantenerse en el poder.
Movilizaciones en Bolivia exigen la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz, quien ha movilizado a policías y militares para mantenerse en el poder.
/ Juan Karita
Por Irma Montes Patiño

Hay una región en nuestro continente que comparte una misma matriz de radicalismo que amenaza con dinamitar la estabilidad democrática. Llevados por ese escalofriante cántico “¡Ahora sí, guerra civil!” que hoy retumba en las carreteras bloqueadas de Bolivia contra el gobierno democráticamente electo hace apenas seis meses -poniendo fin a dos décadas de socialismo bolivariano- del centroderechista Rodrigo Paz, no es un hecho aislado. Ese mismo cántico prefabricado se usó en el sur del Perú en el 2023 para incendiar el país, demostrando que ambos escenarios comparten una misma matriz política radicalmente violenta.