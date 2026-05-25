Hay una región en nuestro continente que comparte una misma matriz de radicalismo que amenaza con dinamitar la estabilidad democrática. Llevados por ese escalofriante cántico “¡Ahora sí, guerra civil!” que hoy retumba en las carreteras bloqueadas de Bolivia contra el gobierno democráticamente electo hace apenas seis meses -poniendo fin a dos décadas de socialismo bolivariano- del centroderechista Rodrigo Paz, no es un hecho aislado. Ese mismo cántico prefabricado se usó en el sur del Perú en el 2023 para incendiar el país, demostrando que ambos escenarios comparten una misma matriz política radicalmente violenta.

Ahí está la evidencia de que no existen coincidencias políticas pues Brígida Curo, oriunda de la misma zona, es nada menos que la candidata a vicepresidente de JP, partido que utiliza Roberto Sánchez para buscar conquistar el poder. Más aún, Curo arrastra una seria investigación por terrorismo por su presunta condición de cabecilla en los hechos ocurridos en el río Ilave en el 2023, que causaron la muerte de seis soldados, y por hechos de violencia durante las protestas contra Dina Boluarte donde la propia cabecilla aymara tuvo un rol protagónico. Todo estaba alineado con una estrategia de manual que utiliza el chantaje político del resentimiento social para socavar el orden constitucional cada vez que la izquierda radical pierde el poder.

Hoy en Bolivia, ya en su tercera semana de bloqueos, grupos armados autodenominados “Ponchos Rojos” tienen paralizado el país: hospitales sin medicinas ni oxígeno, escasez de alimentos y combustible, cuatro muertos —entre ellos un niño de 12 años cuya ambulancia no pudo avanzar ante los cortes de ruta— y decenas de heridos. El detonante de este libreto generosamente financiado desde el Trópico de Cochabamba, su bastión político, fue la orden de captura y el avance del juicio en rebeldía contra Evo Morales, acusado de trata de personas y estupro agravado con una menor en el 2016. Los insurrectos no defienden un ideal político, salen buscando la impunidad de su cabecilla, a cualquier costo, incluyendo llamados a la guerra. Eso no es política. Es una organización criminal con vocabulario revolucionario.

Acá es donde el análisis exige honestidad sin eufemismos. No estamos ante dos visiones legítimas del país. Estamos ante una elección entre un sistema que funciona con imperfecciones y un proyecto que busca dinamitarlo desde adentro, usando las mismas instituciones que prometió transformar. Sánchez no oculta quién es. Se define como el “candidato castillista”. Su promesa central de campaña: liberar a Pedro Castillo y cambiar la Constitución. No propone corregir errores del experimento fallido del 2021. Propone repetirlo, esta vez con más experiencia y más conocimiento del aparato institucional. Ignora que la Constitución de 1993 construyó el piso desde el cual el Perú moderno se levantó. Entre 1990 y el 2019 la pobreza bajó del 54% al 20%. El PBI per cápita se multiplicó más de cuatro veces. Millones de peruanos accedieron por primera vez a servicios básicos, a crédito, a propiedad formal. El proyecto de Sánchez no propone perfeccionarlo, quiere dinamitarlo.

Carlos Díaz Rosillo, exdirector de políticas públicas de Washington, lo describió recientemente: Sánchez representa una amenaza mayor para la estabilidad institucional que el propio Castillo, precisamente porque es estratégico y sabe cómo cambiar de posición según le convenga. Un exmiembro del Tribunal Constitucional lo resumió con precisión: “No estamos ante un candidato de izquierda tradicional, sino ante un proyecto que busca capturar las instituciones para asegurar la impunidad de los responsables del quiebre constitucional del 2022.” Esas palabras no son retórica electoral. Son un diagnóstico institucional. Recordemos que Venezuela no llegó al colapso de golpe. Llegó reforma a reforma, institución por institución, bajo el aplauso de quienes creían que esta vez sería diferente.

Frente a ese escenario, hay peruanos que consideran votar nulo o en blanco como una forma de protesta legítima contra un sistema que los ha defraudado. Y tienen razón en su frustración. Pero el voto nulo no es una respuesta, es una abstención disfrazada de decisión. Y en una segunda vuelta donde la diferencia puede medirse en pocos miles de votos, cada voto nulo es, en los hechos, media papeleta entregada al candidato que más necesita que su adversario pierda votos.

El violento espejo boliviano nos debe servir como una seria advertencia: si Roberto Sánchez, candidato radical aliado del encarcelado Pedro Castillo, llega al poder, las facciones más extremistas del país ya tienen preparado el mismo libreto de sabotaje, bloqueos y caos civil para secuestrar la gobernabilidad. El Perú todavía tiene lo que Bolivia ya no pudo recuperar en las urnas: la posibilidad de elegir antes de que el caos llegue a las calles, de decidir antes de que la decisión la tomen otros en una barricada. El 7 de junio no elegimos entre dos candidatos, sino entre dos futuros. Y uno de ellos ya tiene dirección conocida

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.