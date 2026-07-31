Por Fernando Roca Canales

El Gobierno de Javier Milei volvió a encender la polémica con una reforma migratoria que prohibirá el ingreso al país de extranjeros que expresen “mensajes de odio, discriminación o violencia” contra Argentina, los argentinos o sus símbolos patrios. La disposición, que será incorporada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), también contempla la posibilidad de expulsar a quienes ya se encuentren en territorio argentino y sean alcanzados por esos supuestos.

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