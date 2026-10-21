icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Helen Haines, diputada independiente por la circunscripción vecina de Indi, posa durante las elecciones parciales de Farrer en Albury, Nueva Gales del Sur, el 9 de mayo de 2026. (Foto de HILARY WARDHAUGH / AFP).
Helen Haines, diputada independiente por la circunscripción vecina de Indi, posa durante las elecciones parciales de Farrer en Albury, Nueva Gales del Sur, el 9 de mayo de 2026. (Foto de HILARY WARDHAUGH / AFP).
/ HILARY WARDHAUGH
Por Agencia AFP

La legisladora australiana Helen Haines sufrió una amputación de ambas piernas después de ser atacada el lunes por un vehículo, por motivos que siguen investigándose, informó el miércoles su esposo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.