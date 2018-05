Al hijo de Donald Trump no le causa conflicto haberse reunido con rusos

El hijo del presidente Donald Trump mantuvo una postura despreocupada durante un intenso interrogatorio por parte de una comisión del Senado, en el que esquivó varias de las preguntas y dijo que no creía que hubiera nada malo en reunirse con una abogada rusa en la Torre Trump con la esperanza de obtener material que perjudicara a Hillary Clinton durante el proceso electoral, de acuerdo con transcripciones difundidas el miércoles.

Cuando se le preguntó si le preocupaba la idea de que el encuentro en junio de 2016 fuera parte de un intento del gobierno ruso de ayudar a su padre en la contienda presidencial, Donald Trump Jr. indicó que no había pensado mucho en eso.

“No creo que me alarmara, pero como dije antes, no sé y no creo que en ese momento le diera mucha importancia”, dijo Trump Jr. a la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado durante un encuentro privado el año pasado.

El panel difundió más de 1.800 páginas de las transcripciones de las entrevistas con Trump Jr. y otras de las personas que asistieron a la reunión en Nueva York, en la que tenían la esperanza de recibir información comprometedora de la candidata presidencial demócrata. La comisión también dio a conocer 700 páginas de documentos entre los que se incluyen varios emails, registros telefónicos y declaraciones en la corte.

El encuentro en la Torre Trump es uno de los puntos de interés cruciales para la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre el Kremlin y los allegados de Trump.

En tanto, la Comisión de Inteligencia del Senado dijo el miércoles que respalda la evaluación que realizaron las agencias estadounidenses de inteligencia en 2017 de que Rusia intervino en la elección para perjudicar a Clinton y ayudar a Trump. Dicha conclusión difiere de un reporte que difundió la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes el mes pasado.

Ambos paneles han generado reportes sobre sus propias investigaciones respecto a Rusia. Pero el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, Chuck Grassley, anunció en enero que quería dar a conocer las transcripciones de su interrogatorio porque las personas “merecen contar con todos los hechos, y no solo un lado de la historia”.

De acuerdo a las transcripciones, Trump Jr. respondió decenas de preguntas — incluyendo algunas sobre correos electrónicos y llamadas telefónicas previas a la reunión — diciendo que no recordaba o “no tenía idea”. Dijo que no alertó a su padre sobre el encuentro y que nunca ha hablado con él respecto a la investigación del FBI sobre una posible injerencia de Rusia en las elecciones.

Las transcripciones sacaron a la luz algunos nuevos detalles sobre cómo se concretó la reunión y los esfuerzos posteriores para mitigar los daños políticos que originó su revelación.

También demuestran el descontento de Trump Jr. y otros miembros de la campaña, incluyendo su cuñado Jared Kushner, después que no obtuvieron la información perjudicial en contra de Clinton que esperaban. También se dio a conocer la creciente inquietud de uno de los participantes de la reunión que temía que su reputación quedara arruinada por ayudar a organizar el encuentro.

Trump Jr. tenía muchas esperanzas. Después de que el publicista musical Rob Goldstone le prometió información “muy interesante”, incluyendo documentos que “incriminarían a Hillary”, el hijo del mandatario respondió en un email, “si es cierto lo que dices, me encanta”.

Las transcripciones también reflejan la insistencia rusa por acercarse a Trump, antes y después del encuentro en Nueva York, incluyendo los esfuerzos por concretar una nueva reunión en noviembre con un miembro del equipo de transición. Esa reunión nunca se llevó a cabo.

