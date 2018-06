Esta semana se cumplen 20 años desde que un piloto de helicóptero que sobrevolaba la región central de Australia detectó la figura de un hombre gigante grabada en la superficie de la tierra.



Se cree que la enorme figura de 4,2 km de altura, situada en una remota altiplanicie en el estado de Australia Meridional, corresponde a un cazador aborigen.



Llamado Hombre de Marree, por un pueblo aledaño, es uno de los geoglifos más grandes del mundo.



Pero, dos décadas después, continúa el misterio de quién lo creó y por qué.



A comienzos de esta semana, el empresario australiano Dick Smith ofreció una recompensa 5.000 dólares australianos (US$3.700) por cualquier información sobre los orígenes de la obra artística.



"¿Cómo se ha mantenido en secreto durante 20 años?", se preguntó en un programa de la emisora nacional de Australia ABC el lunes.



"Un trabajo profesional"



El Hombre Marree ha sido objeto de fascinación desde su descubrimiento en un desierto 700 km al norte de Adelaida, la capital de Australia Meridional.



Se ha vuelto muy popular con los vuelos turísticos porque es demasiado grande para ser apreciado desde la superficie.





Con un entorno que mide un total de 28 km, la profundidad del croquis original del Hombre de Marree era de unos 35 centímetros.



La población local cree que representa a un hombre aborigen empuñando en su mano izquierda un woomera, la versión australiana de un lanzadardos.



Phil Turner, dueño de un bar en Marree, dice estar convencido de que su creador, o creadores, fueron unos "profesionales" que posiblemente utilizaron tecnología de GPS.



"Quien quiera que haya delineado el contorno lo marcó con estacas de bambú de vivero cada 10 km", afirmó Turner a la BBC.



"Si no tuvieras las coordinadas, no sabrías se estás parado en su dedo del pie o su codo. Teniendo en cuenta que la tecnología de GPS estaba en su infancia en esa época, esta es una hazaña absolutamente extraordinaria".



Dick Smith está de acuerdo: "No hubo errores, fue un trabajo profesional", dijo a la cadena ABC.



Varias teorías sobre quiénes fueron los creadores de la figura han circulado a lo largo de los años.

Una de las estacas de bambú que posiblemente se utilizaron en la creación del Hombre de Marree, según los lugareños.

El piloto Trevor Wright, la primera persona en atisbar el Hombre de Marree el 26 de junio de 1998, dice que lo detectó por pura casualidad. Sin embargo, faxes anónimos también fueron enviados al mismo tiempo a empresas y medios locales para informarles de la existencia de la figura.



Algunos sospechan que fue la obra de un artista de Estados Unidos porque los faxes tienen ortografía y referencias estadounidenses. Una placa con la bandera de EE.UU. y los anillos de las Olimpíadas también se encontraron en el sitio.



No obstante, otras personas creen que esas claves fueron dejadas adrede para despistar y sugieren alternativas que incluyen a artistas locales e inclusive a miembros del ejército australiano.

"Mezcla de opiniones"



El pueblo indígena arabana es el dueño tradicional del territorio donde el Hombre de Marree fue creado.



Lorraine Merrick, gerente de la Corporación Aborigen Arabana, explicó que cuando apareció en 1998, algunos aborígenes se molestaron por que lo interpretaban como una profanación de sus tierras.



Pero explicó que hay "una mezcla de opiniones ahora".



Sin embargo, la señora Merrick dijo que la corporación, que administra el territorio, reconoce que el Hombre de Marree se ha convertido en un ícono.

"Ya se encuentra ahí y uno no puede echar el tiempo para atrás", declaró a la BBC. "Así que, para nosotros se trata de elaborar un estrategia clara para su futuro".



El Hombre de Marre se ha desvanecido con los años, pero los pobladores locales utilizaron maquinaria para ayudar a restaurarlo en 2016, con la aprobación del pueblo arabana.



"Tal vez el misterio es parte de la atracción pero, para ser honesta, la gente no me viene a preguntar quién lo hizo ni nada por el estilo", aseguró Merrick.