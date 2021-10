Un tribunal de España informó este miércoles que aceptó extraditar al antiguo jefe de espionaje venezolano Hugo Carvajal a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico.

La determinación de la Audiencia Nacional se da después de que el gobierno español denegó el asilo político en el país a Carvajal, quien fue un hombre cercano al fallecido presidente Hugo Chávez y luego opositor del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El abogado Nielson Vilela le dijo a la agencia Reuters que no espera una extradición inmediata de “El Pollo”, como es conocido Carvajal, ya que es testigo en otras investigaciones en España.

Una de ellas tiene que ver con la supuesta financiación ilegal desde Venezuela del partido de izquierda español Unidas Podemos.

Además, Carvajal puede apelar la decisión por la que se le denegó el asilo político.

“Todavía tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora, qué procedimientos vamos a seguir”, añadió Vilela.

Funcionarios estadounidenses creen que, si Carvajal está dispuesto a cooperar, puede proporcionar información sobre presuntas actividades de narcotráfico del presidente venezolano Nicolás Maduro y su entorno.

Carvajal fue detenido por la policía española en septiembre pasado, tras estar en fuga casi dos años desde que el tribunal concediera por primera vez el permiso para su extradición a EE.UU. a finales de 2019.

El venezolano se estableció en España ese año después de enemistarse con Maduro durante las protestas antigubernamentales en Venezuela.

El cargo de conspiración narcoterrorista y el de conspiración de importación de cocaína por los que se le busca en Estados Unidos conllevan una posible sentencia mínima obligatoria de 20 años y una sentencia mínima de 10 años respectivamente, según Audrey Strauss, fiscal del distrito sur de Nueva York.

De chavista a seguidor de Guaidó

Carvajal fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante ocho años, en los gobiernos de Chávez y de Maduro.

En 2019 declaró ante la justicia española que la petición de extradición de EE.UU. carecía de fundamento y respondía a motivaciones políticas.

“En la justicia de Estados Unidos no confío: el solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, dijo Carvajal ante los tribunales españoles en ese momento.

Carvajal era cercano a Chávez, pero se posicionó en contra de Nicolás Maduro. (Foto: Reuters)

El exjefe de inteligencia de Venezuela dijo que se sentía perseguido tanto en EE.UU. como en Venezuela por el presidente Maduro.

“Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz”, aseguró.

Carvajal era un aliado cercano del fallecido líder socialista de Venezuela Hugo Chávez, pero luego se posicionó en contra de su sucesor, Nicolás Maduro.

En 2019 se declaró seguidor del líder opositor Juan Guaidó.

