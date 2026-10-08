icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Casa Blanca publicó imágenes de migrantes deportados en aviones militares. Foto: archivo EC
La Casa Blanca publicó imágenes de migrantes deportados en aviones militares. Foto: archivo EC
Por Agencia AFP

La política de Estados Unidos de deportar a personas a terceros países africanos va en contra del derecho internacional y explota el sufrimiento para disuadir la migración, afirmó Human Rights Watch en un informe publicado este jueves.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.