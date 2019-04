Embajador de Ucrania en el Perú: “No nos hacemos ilusiones sobre las relaciones con Rusia”

El domingo último, Ucrania le dio una victoria aplastante en las urnas a Vladimir Zelenski, un popular humorista que ahora tendrá que dejar las bromas y dirigir en serio los destinos de ese país de 42 millones de habitantes. Sobre la llegada al poder de este hombre de 41 años y la complicada situación con la vecina Rusia, agravada desde la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú en el 2014, el embajador de Ucrania en el Perú, Ihor Tumasov, aceptó responder unas preguntas a través de correo electrónico.

Ihor Tumasov es el embajador de Ucrania en nuestro país desde setiembre del año pasado.

¿Cuáles son las expectativas del pueblo ucraniano con la elección de Zelenski? ¿Su triunfo refleja un hartazgo o un fastidio de los ucranianos con los políticos tradicionales?

Los analistas políticos en nuestro país están discutiendo mucho sobre este punto. Pero, a mi parecer, la naturaleza de lo sucedido no es tan radical. Cada nación aspira al progreso y al desarrollo. Busca ser moderna y mantenerse al día con el ritmo de desarrollo de las naciones con las que se identifica. Y en los ciclos de desarrollo de cada nación hay puntos cruciales. Llegan momentos en los que la necesidad de transformación se torna natural.

Ucrania: comediante Zelenski obtiene 73,22% de los votos, según recuento total

Rusia ve "oportunidad" para mejores relaciones con nuevo líder de Ucrania

De Reagan a Zelenskiy, estrellas convertidas en políticos [FOTOS]



¿El conflicto que estalló con Rusia en el 2014 es uno de ellos para Ucrania?

Ciertos acontecimientos históricos como las guerras, por ejemplo, funcionan como catalizadores de estos procesos y aceleran drásticamente la madurez de la nación. Pero las transformaciones no aparecen de la nada. La hora cierta y la madurez necesaria llegan cuando las generaciones anteriores han cumplido las tareas preliminares que permitan entrar en nuevo ciclo de desarrollo. Es esto lo que acontece ahora en Ucrania. Son estas las expectativas del pueblo y los orígenes del resultado de votación.



El señor Zelenski no tiene experiencia política. ¿Eso no es una desventaja para ejercer el máximo cargo del país?

Ucrania es una república parlamentaria-presidencial. Esto significa que hay una clara separación de responsabilidades y contrapesos. No es la primera vez que la nación ucraniana demuestra a sus líderes políticos que los puede controlar estrechamente y defender sus propios derechos y demandas. La nación eligió al señor Zelenski asociando con él su poderoso deseo de modernización y de profundas transformaciones internas.

La mayoría de los votantes ha tenido la sensación de que Ucrania se está quedando atrás en el ritmo de desarrollo que dicta el tiempo. Y con la idea de que tales transformaciones pueden ser logradas con un líder completamente nuevo.



¿No es un salto al vacío elegir a un hombre popular por su trabajo como humorista?

En general, no es que alguien sea bueno, y otro sea malo. Un crédito de confianza sin precedentes no debe ser visto como un salto al vacío o un regalo inesperado del destino para el recién elegido jefe de Estado, sino como un desafío que la nación ucraniana se ha hecho a sí misma. Nuestra nación no solo le confía a Zelenski la responsabilidad por su destino, sino que también asume la responsabilidad por acciones de él. Y esto debe ser entendido por todos. Es un paso enorme y ambicioso para el crecimiento de la nación. Pero pasar de los sueños a la realidad no será fácil. Y este camino puede ser superado solo conjuntamente.

El primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, ha dicho que espera que mejoren las relaciones entre Ucrania y Rusia, pero dice que “no se hace ilusiones” sobre un cambio de la política de Kiev hacia Moscú. Para mejorar las relaciones entre ambos países, ¿quién tiene que cambiar de política o de actitud, Rusia o Ucrania?

Tampoco nos hacemos ilusiones, nadie debería hacérselas. Construir relaciones sobre ilusiones es una mala idea. Hay estados soberanos.

Hay normas internacionales. Existe una clara posición de la comunidad internacional sobre lo que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia. Hay una expresa voluntad de la nación ucraniana, que se identifica como una nación europea. Sobre ello se deben construir relaciones. No hay otra vía. Y las políticas deben ser adecuadas a estos postulados. Ucrania las tiene adecuadas.



¿Cree que con Zelenski puedan mejorar las relaciones con Moscú, o ello depende de Vladimir Putin?

Las relaciones mejorarán con la creciente madurez de la nación ucraniana y el apoyo firme de la comunidad internacional a Ucrania. Eso es lo que obligará a Rusia a tratar a Ucrania adecuadamente. Mucho depende de los presidentes, pero no todo. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo una sola persona, especialmente con poder ilimitado, puede destruir todo y generar desgracias para naciones enteras. Hay muy pocos ejemplos de que una sola persona, con poder ilimitado, puede construir algo bueno para las naciones. Ucrania ya es un modelo para Rusia en cómo modernizarse. Si Rusia sigue este patrón, entonces aparecerá una oportunidad de mejorar las relaciones. Si continúa cultivando acciones depredadoras para conquistar o subyugar Ucrania, perderá no solo la oportunidad de mejorar las relaciones bilaterales, sino también la posibilidad de su propio desarrollo y modernización.



Estados Unidos ha felicitado al presidente electo. ¿Qué esperan del gobierno de Donald Trump sobre el problema que mantienen con el Gobierno Ruso por la península de Crimea?

Estamos seguros de que Estados Unidos nunca reconocerá la anexión de Crimea. EE.UU. es nuestro gran aliado para defender nuestra soberanía e integridad territorial. Y su posición sobre Crimea ha sido expresada y confirmada repetidamente por el Ejecutivo y el Congreso. No han sido meras declaraciones sino actos concretos y inequívocos: sanciones contra Rusia, apoyo técnico militar e institucional para nuestro sector de defensa, apoyo a las reformas democráticas en Ucrania. Estamos seguros de que el apoyo continuará hasta la reconquista definitiva de nuestra soberanía e integridad territorial.



¿Qué esperan de la Unión Europea (UE) en este nuevo período de gobierno?

La UE es otro gran aliado nuestro. Gozamos de su apoyo tanto en lo que se trata de la soberanía e integridad territorial, como en las reformas internas de Ucrania. Estamos seguros de que el apoyo de la UE continuará firme, aunque Rusia está haciendo esfuerzos feroces para debilitarlo. Al mismo tiempo, Ucrania continuará las reformas y transformaciones para alcanzar su meta de ser miembro de la Unión Europea.



El actual mandatario Petro Poroshenko fue arrasado por Zelenski en la segunda vuelta. ¿Qué legado deja para Ucrania?

Apoyado por toda la nación, el presidente Poroshenko cumplió con éxito unas dificilísimas misiones: detuvo al agresor, resucitó las fuerzas armadas, recuperó la iglesia nacional de Ucrania y agrupó el apoyo internacional a la causa ucraniana. Durante su mandato la sociedad civil maduró mucho. Eso también es un gran logro de su gestión. Lo reconocen tanto sus seguidores como adversarios. El conjunto de estos factores ha permitido a la nación ucraniana pasar a las siguientes tareas urgentes. No hay razón para considerar su derrota como un derrumbe personal. Él seguirá en política. Pero han llegado nuevos tiempos, y con ellos viene una nueva visión y nuevas personas. Si será mejor o no, el tiempo lo dirá.