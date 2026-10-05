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Resumen

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Médicos trasladan a una persona en camilla en la sección de pacientes infectados con Covid-19 del Hospital Kommunarka, en las afueras de Moscú, Rusia, el 5 de octubre de 2021. (Foto referencial, Alexander Nemenov / AFP).
Médicos trasladan a una persona en camilla en la sección de pacientes infectados con Covid-19 del Hospital Kommunarka, en las afueras de Moscú, Rusia, el 5 de octubre de 2021. (Foto referencial, Alexander Nemenov / AFP).
/ ALEXANDER NEMENOV
Por Agencia EFE

Varios hospitales de la región siberiana de Irkutsk han sido puestos en cuarentena por sospechas de peste pulmonar, según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal).

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