(Birmania)

Myanmar

En 1989, la junta militar que un año antes había llegado al poder con un golpe de Estado, determinó que Birmania pasaría a llamarse Myanmar, justificando su decisión en poseer un nombre más inclusivo que no discriminara a quienes no pertenezcan a la etnia bamma, de donde provenía el nombre nacional. Este argumento, sin embargo, tiene poco sustento pues ambos nombres tienen la misma traducción solo que en diferentes registros lingüísticos. Países como EE.UU. y Reino Unido no reconocen el nombre de Myanmar, aunque los organismos internacionales lo utilizan en eventos oficiales. La depuesta lideresa Aung San Suu Kyi se ha referido al país como Burma (Birmania, en inglés) en diferentes eventos internacionales, en señal de rechazo a los militares.