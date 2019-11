China ha conseguido arrebatarle por primera vez a Estados Unidos el título del país con más despliegue diplomático en el mundo, una pequeña pero importante victoria para Beijing en medio de la guerra comercial que libra con Washington.

De acuerdo con el Global Diplomacy Index (Índice de Diplomacia Global), un estudio realizado este año por el think tank australiano Lowy Institute en 61 naciones, el país asiático cuenta con 276 puestos diplomáticos en el mundo, entre embajadas, consulados y misiones permanentes en organizaciones internacionales. Esa cifra pone a China por encima de Estados Unidos, que, según la investigación, cuenta hoy con 273 sedes de representación, una menos que en el 2017.

El estudio, que resulta un buen indicador de los cambios geopolíticos de los últimos años, ubica en el tercer lugar del ránking a Francia, en el cuarto a Japón y en el quinto a Rusia. Completan el top 10 Turquía, Alemania, Brasil, España e Italia.

Según consigna el diario chileno “El Mercurio”, Bonnie Bley, investigadora del Lowy Institute, destaca que “el ascenso de China ha sido rápido".

El aumento del peso diplomático chino se vio favorecido en el 2019 por la apertura de embajadas en países que hasta ahora habían sido aliados diplomáticos de Taiwán, pero que recientemente se alejaron de la isla que Beijing reivindica como una de sus provincias. Así, en los últimos dos años el gigante asiático abrió misiones diplomáticas en Burkina Faso, República Dominicana, El Salvador, Gambia y Santo Tomé y Príncipe.

(El Comercio)

“El centro de estudios no lo vincula directamente, pero una de las políticas emblemáticas del presidente chino, Xi Jinping, ha sido la Iniciativa de la Franja y la Ruta, una gigantesca red de infraestructuras a nivel global que ha aumentado la presencia china en varios países y que ha llevado a Beijing a abrir nuevas misiones”, explica “El Mercurio”.

Según, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, máximo planificador económico de China, hasta el final de octubre el país asiático había firmado 197 documentos de cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta con 137 naciones y 30 organizaciones internacionales, informó en noviembre la agencia oficial de noticias Xinhua.

“China está gastando mucho dinero en diplomacia y Estados Unidos no, eso es un problema serio. Creo que la diplomacia es algo crucial en lo que debería invertirse y la administración de Trump está infravalorando su importancia”, dijo al medio chileno Bonnie Glaser, experta en China del Center for Strategic and International Studies.

Sin embargo, pese a la fuerte presencia territorial que China tiene en el mundo, Estados Unidos aún es el país que acoge el mayor número de embajadas o consulados con 342 misiones. China cuenta con 256.

El presidente Xi Jinping busca ampliar la presencia china en varios países. (Foto: AFP)

Por otra parte, el Reino Unido cayó al undécimo lugar del ránking, a pesar de su ambición de desarrollar un “Reino Unido planetario” con la salida de la Unión Europea.

BRASIL LIDERA EN AMÉRICA LATINA

Solo cinco países de América Latina forman parte del estudio. Aunque bajó un lugar con respecto al ránking anterior, la nación mejor posicionada de la región es Brasil que, con 222 sedes diplomáticas, logró ubicarse en el puesto 8 y entrar así al top 10 de la lista.

Los otros tres países latinoamericanos que aparecen en el estudio son Argentina, que su ubica en el puesto 14 con 157 sedes diplomáticas, México, en el puesto 15 también con 157 sedes, y Chile, en el puesto 24 con 128 sedes.

Aunque el Perú no aparece en el Índice de Diplomacia Global, el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores indica que nuestro país cuenta con una red de Órganos del Servicio Exterior (OSE) en el mundo “conformada por 64 Embajadas, 116 Consulados y Secciones Consulares; y 11 Representaciones Permanentes ante organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos”.