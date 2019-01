La Paz. Bolivia reaccionó este sábado con indignación a las declaraciones proferidas por el diputado de Brasil Rodrigo Amorim, quien afirmó que "a quien le gusten los indios que vaya a Bolivia, que además de ser comunista todavía está presidida por un indio".

Indignante declaración de diputado brasileño ofende a Bolivia y no expresa hermandad de nuestros pueblos. Diferencias ideológicas entre gobiernos no justifican tal afirmación. Lo indígena es parte esencial de nuestras identidades y nuestra fortaleza como nación. — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) 5 de enero de 2019

"Indignante declaración de diputado brasileño ofende a Bolivia y no expresa hermandad de nuestros pueblos. Diferencias ideológicas entre gobiernos no justifican tal afirmación. Lo indígena es parte esencial de nuestras identidades y nuestra fortaleza como nación", escribió el ex presidente boliviano Carlos Mesa en su cuenta de Twiter.

Según el diario brasileño O Globo, Amorim, del partido del presidente Jair Bolsonario y el diputado estatal más votado de Rio de Janeiro, formuló tales declaraciones al referirse al área urbana conocida como Aldea Maracaná, próxima al mítico estadio de fútbol homónimo, donde hasta 1977 funcionó el Museo del Indio y que suele albergar a familias indígenas.

Amorim considera necesaria hacer una "limpieza" del lugar (de 14.300 metros cuadrados) para habilitarla como estacionamiento para compras, como un área de ocio o equipamiento.

Hasta el momento no se pronunciaron ni el presidente Evo Morales, de origen indígena, ni la cancillería boliviana.

En su lugar, la ministra de Comunicación, Gisela López, escribió en Twitter que el diputado brasileño "desprecia con ignorancia supina a nuestros antepasados, los verdaderos dueños de la Patria Grande, con palabras que demuestran ceguera y pobreza espiritual".

El diputado oficialista, Pedro Montes, exigió un pronunciamiento urgente de la cancillería boliviana y de la Asamblea Legislativa por lo que calificó como "indignantes declaraciones".



Fuente: AFP