PUNTO DE VISTA

“Son los estados los que necesitan a la FIFA”

Bruno Rivas

Docente universitario e investigador sobre Política y Deporte

Si pensamos en ejercicio de poder, que es una definición que uno podría relacionar con la política, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI) tienen una búsqueda de poder, similar o incluso mayor que el de muchos Estados. Son grandes, generan sus propias reglas e incluso tienen más afiliados que la ONU.

Pero yo no diría que obedecen a motivaciones políticas de los Estados pues son un poder paralelo. Más bien, son los Estados los que necesitan de la FIFA y del COI para ganar poder blando y prestigio, como por ejemplo al organizar campeonatos mundiales.

Siempre hay motivaciones políticas que apuntan al deporte y los Estados van a buscar aprovecharse del deporte en muchas instancias, pero ambas organizaciones intentan que los eventos no se contaminen demasiado con la política, aunque muchas veces no lo consiguen. Más bien, sus motivaciones son más económicas, y para que el dinero pueda fluir tienen que evitar caer en conflictos políticos.

Con lo ocurrido en Indonesia, la FIFA ha cortado por lo sano, pues si una sede no quiere cumplir con los requisitos, entonces debe quedar fuera, y no es la primera vez que pasa. Yo no considero una decisión exagerada, sino que tiene que ver con las normas de la organización.