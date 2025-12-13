Influenza H3N2 suma casos en el hemisferio norte: ¿cuál es su estado y qué factores son claves para entender los contagios?

Varios países del hemisferio norte han registrado un incremento de casos de influenza H3N2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó, en un reciente reporte, que el incremento de casos de la influenza estacional en los últimos meses coincide con la llegada del invierno al hemisferio norte.

“Si bien la actividad global se mantiene dentro de los rangos estacionales esperados, se han observado aumentos tempranos y una actividad mayor de lo normal en esta época del año en algunas regiones”, indicó el organismo esta semana.

Un reporte publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) este jueves 11 señala que en Europa la actividad de la influenza comenzó antes de su periodo habitual y que el subclado K del virus A(H3N2) “representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre del 2025”.

CASOS EN EL MUNDO

La OPS indica que las cifras de atenciones hospitalarias y defunciones no dan muestras de que se haya llegado a una situación de gravedad a nivel global, lo que no ha impedido a las entidades sanitarias de cada país emitir alertas.

En Alemania el Instituto Robert Koch (RKI), agencia estatal de control e investigación de enfermedades, señaló en su último informe que hubo un crecimiento en los casos de infecciones respiratorias agudas, indicando que la casuística daba cuenta de un adelanto de “dos o tres semanas” con respecto a los años previos. Esto motivó a que el sistema de salud alemán optara por reforzar medidas.

Más severa ha sido la situación en el Reino Unido, que tuvo un promedio de 2.660 pacientes hospitalizados por cuadros de gripe severos cada día durante la semana anterior, lo que supuso un incremento del 56% con respecto al 2024, cuando se registraron 1.717 casos de este tipo. En el 2023 solo se habían registrado 402 casos diarios en el mismo margen de tiempo.

Meghana Pandit, directora del Servicio Nacional de Salud británico, indica que se trata de un escenario “sin precedentes” y que está llevando a su personal sanitario “al límite”, pero que buscan mitigar el impacto de los contagios.

Otros países europeos que han emitido alertas han sido España, Francia e Italia, aunque en estos territorios la situación ha sido menos problemática que en el Reino Unido; no obstante, en esos casos también se ha producido un adelanto de del incremento estacional de la influenza.

En el este de Asia también se reportó en los meses previos un incremento inusual de casos, particularmente en Japón. Según la OPS, actualmente se está registrando un descenso en los casos de infecciones por el virus A(H3N2) en dicha región y el análisis de muestras señala que por esos territorios circulan variantes del subclado K que parecen ser esencialmente las mismas que en Europa, lo que indica que el patógeno todavía no ha sufrido mutaciones sustanciales.

Los virus de la influenza estacional, incluidos los virus A(H3N2), evolucionan continuamente con el tiempo. Desde agosto del 2025 se ha observado un rápido aumento de los virus del subclado A(H3N2) J.2.4.1 alias K detectados en varios países según los datos de secuencia genética disponibles. Estos virus del subclado K presentan varias modificaciones con respecto a los virus A(H3N2) relacionados. Los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este subclado marca una evolución notable en los virus de la influenza A(H3N2).

EN NUESTRA REGIÓN

En el Perú el Ministerio de Salud (Minsa) indicó este jueves 11 que el riesgo de brotes de influenza A(H3N2) subclado K era entre leve y moderado, agregando que la temporada de viajes de fin de año podía llevar el virus a nuestro territorio. Sin embargo, el ente regulador sanitario remarca que la temporada cálida del hemisferio sur es un factor que va a dificultar la propagación.

Hasta el cierre de esta nota, el Minsa indicaba que el virus no se había detectado en Sudamérica. Lo mismo sucede en México, donde todavía no se han registrado casos de gripe H3N2, aunque sus autoridades están llevando a cabo un monitoreo para encontrar algún posible foco de infección.

Donde sí se han encontrado numerosos cuadros infecciosos de este tipo es en Estados Unidos y Canadá, ya que la OPS informó que tuvieron un aumento de casos de influenza provocados por el subclado K del virus.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalaron que hubo un incremento del 7% a lo largo de la última semana y ya se han comenzado a establecer medidas preventivas para frenar los contagios.

En ese contexto la Organización Panamericana de la Salud ha pedido a sus estados integrantes seguir las guías de alerta epidemiológicas relacionadas a la influenza estacional y reforzar sus sistemas preventivos.

ESTACIONALIDAD Y PREVENCIÓN

La estacionalidad citada líneas atrás es un factor decisivo en la propagación de males como la influenza. Fátima Ortega, coordinadora del servicio de neumología de la Clínica Ricardo Palma, señala que esta estrecha relación involucra factores climáticos, la época del año en la que se producen y también los comportamientos asociados a estos períodos, un factor importante para entender el brote de influenza visto a nivel internacional.

“Este incremento se ve porque es época de invierno en el hemisferio norte, caso contrario al nuestro que estamos entrando al verano y eso en parte ayuda a limitar la propagación del virus”, indica la especialista en diálogo con El Comercio.

“Normalmente el frío genera que estemos más encerrados y con una mala ventilación de los espacios, un factor que genera el incremento en los brotes virales. El frío también hace que la mucosa nasal en ocasiones se seque, lo cual también genera menor tasa de protección ante la entrada de gérmenes, porque nuestro primer nivel de protección siempre serán las fosas nasales”, añade la especialista.

Independientemente de este detalle, Ortega advierte que la temporada de festividades de fin de año implica muchos viajes que de todas maneras pueden suponer un riesgo de expansión de la enfermedad. Ante este escenario, la neumóloga explica que la prevención es clave y que la vacunación es una primera línea de defensa necesaria.

“La vacuna no evita el contagio, sino manifestaciones severas de la enfermedad. En este caso de la influenza pueden ser neumonías, potencialmente fatales. Siempre hay variantes, siempre va a haber mutaciones virales, lo vivimos con el COVID-19 y se vive con la influenza en la actualidad”, apunta.

El virus H3N2 es producto de variaciones como las que cita la especialista de la Clínica Ricardo Palma, debido a que la evidencia apunta a que es un descendiente del H2N2 que adquirió nuevos genes a lo largo de varios ciclos de contagio. El subclado K que está produciendo los contagios en Europa y Norteamérica es también producto de procesos de este tipo.

“Esta nueva variante K es efectivamente una mutación del virus H3N2. La vacunación contra influenza se hace todos los años precisamente por las mutaciones que se producen constantemente en los virus. El tema es que cuando hay una nueva variante, el sistema inmunológico no ha estado expuesto a ella y por esto no tiene todo su mecanismo de defensa preparado para evitar complicaciones severas”, comenta Ortega.

Ese marco de variabilidad es el que hace que las vacunas se actualicen anualmente con una mezcla de tres o hasta cuatro de los virus que circularon durante el año anterior. La vacunación garantiza que el sistema inmune tenga mecanismos de respuesta e incluso si la vacuna no está diseñada para variedades de virus nuevas, siempre ofrecerá un marco de protección que no puede despreciarse.

“Las vacunas no incluyen un solo serotipo, sino varios. La vacuna de influenza no es solo para el H3N2, por ejemplo, sino que también incluye al H1N1 y el H2N1. Si bien es cierto que esta variante (K) es nueva y que la cobertura no va a ser del 100%, sí puede ser de hasta un 65%. La vacunación siempre será beneficiosa y se tiene que hacer anualmente”, argumenta la doctora Ortega.

Además de las vacunas, hay otras acciones que aportan a la reducción de los contagios: cubrirse el rostro con el pliegue del codo al toser y lavarse las manos con agua y jabón o gel antibacterial, sobre todo en caso de haberlas usado para cubrir la tos.

Medidas adicionales en las que insiste Fátima Ortega son mantener la ventilación de los espacios, particularmente en invierno, y mantener el esquema de vacunación completo, sobre todo entre la población más vulnerable a enfermedades como la influenza: niños, adultos mayores, personas con males como diabetes, hipertensión y asma.