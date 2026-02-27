Por Guillermo Vera Ayala

Instagram anunció que a lo largo de las “próximas semanas” comenzará a enviar notificaciones a los padres si sus hijos adolescentes buscan de forma recurrente términos relacionados con el suicidio o la autolesión.

