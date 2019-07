Los peligros que ocultan las azules aguas de un lago de Siberia que triunfa en Instagram

Un hermoso lago con aguas color turquesa en Siberia en el que los visitantes se toman innumerables selfies no es lo que parece.

Las "Maldivas de Novosibirsk", apodo que recibe por el aspecto tropical y el color azul brillante del agua, es en realidad un basurero tóxico de una planta de carbón.

El lago es el perfecto escenario para triunfar en Instagram, pero el motivo por el que tiene ese color especial es menos atractivo: sales de calcio y otros óxidos metálicos vertidos por la planta.

En respuesta a las selfies, la compañía eléctrica rusa que gestiona la planta instó a la gente a no acercarse al agua.

Sin embargo, parece que esta seria advertencia ha hecho que la gente esté todavía más interesada en acudir a la zona.

Comentarios irónicos

Bromeando sobre la toxicidad del agua, una usuaria compartió una imagen en la que está apoyada en una ladera del vertedero de cenizas CHP-5 con el pie de foto: "No es Chernóbil, pero aun así ¡es peligroso!".



Otro usuario etiquetó la planta eléctrica en una foto en la que aparece relajado sobre un unicornio inflable con un pasamontañas que le cubre la cabeza.



Escribió con ironía: "No es peligroso nadar acá. La mañana siguiente mis piernas estaban un poco rojas y me picaron un par de días, pero todo desapareció. ¿Qué no harías por tomar fotos así?".



Y añadió que el agua sabía un poco amarga.