Instagram: Esta es la mujer que sorprende con su parecido a Donald Trump [FOTO]

La foto de una mujer española ha sorprendido a las usuarios de Instagram por su gran parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue la periodista española Paula Vásquez quien retrató a Dolores Leis, de 64 años, con una hoz al hombro en medio de sus cosechas en Galicia. Desde el momento de su publicación en redes sociales, la fotografía se ha propagado rápidamente.

Pero al parecer, la mujer no tiene idea de su supuesto parecido con el mandatario norteamericano.



“Será por el color de pelo”, dijo Leis al diario La Voz de Galicia, sobre su parecido con Trump.

Dolores Leis ha recibido múltiples preguntas sobre actualidad política, pero ella responde que lo que más le preocupa es la salud de sus cosechas. En especial, una plaga que afecta sus cultivos de papas.

Leis, que en la foto aparece en medio de una cosecha, con su cabello rubio sostenido por una diadema, tiene ahora muchos admiradores.



“¿Podemos reemplazar a Trump con esta mujer trabajadora?”, comentó un usuario en Instagram.



Sin embargo, Leis dijo a los medios que no se ha sentido abrumada por la repentina fama, ya que sin un teléfono todo eso es fácil de ignorar.



“Miro todo lo que mis hijas me enseñan, pero a mí nunca me picó la curiosidad de tener un teléfono”, comentó la mujer.

Dolores Leis nació en Galicia y ha vivido en el mismo pueblo desde que se casó hace cuatro décadas, es ama de casa y trabaja en la granja familiar, donde la periodista la encontró la semana pasada plantando papas.

Fuente: Con información de AP