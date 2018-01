La opositora Ksenia Sobchak, candidata a la presidencia de Rusia conocida como la "Paris Hilton rusa", se dio un baño en las gélidas aguas de un río siberiano a 40 grados bajo cero este viernes, superando al jefe del Kremlin, Vladimir Putin.



"¡Lo hice! ¡La primera vez en mi vida! ¡Gracias Tomsk por los 40 grados!", escribió Sobchak en su página de Instagram.



Sobchak, que se encuentra en medio de la campaña electoral en esa ciudad siberiana, mostró el termómetro de su coche, que marcaba 40 grados bajo cero en la pequeña localidad de Kornílovo.



En una de las fotos que acompañan el mensaje se puede ver a una Sobchak tiritando de frío e introduciéndose en el agua ataviada únicamente con un bañador.



Mientras, en otra imagen se ve a la candidata sonriente, pero completamente mojada y disponiéndose a subir por una escalera cubierta de hielo.

Sobchak, que siempre se ha confesado como una persona "creyente, pero no religiosa", protagonizó la hazaña con motivo de la festividad del Bautismo de Cristo que los fieles cristianos ortodoxos celebran cada 19 de enero.



La zambullida de la opositora tuvo lugar después de que el Kremlin difundiera fotos de Putin bañándose con motivo de la Epifanía en el lago Seliguer, en la región de Tver, en la parte europea de Rusia.



Putin, cuyo padrino político fue el padre de la opositora y alcalde de San Petersburgo, Anatoli Sobchak, aparece en las imágenes con el agua por encima de la cintura, persignándose y con varios popes con iconos y cruces presidiendo la escena.

El Kremlin explicó que este año las temperaturas registradas en la parte central de Rusia no son tan extremas como las habituales a estas alturas del invierno, y "no hacía más de unos 6-7 grados bajo cero" en la zona del baño.



A la vez, apuntó que esta no es la primera vez que Putin se da un chapuzón en aguas heladas, puesto que cumple con la tradición "desde hace años".



La prensa interpretó las imágenes en clave electoral, ya que Putin buscará la reelección en los comicios presidenciales del 18 de marzo.



Según las cifras oficiales, junto a Putin tomaron parte anoche en el rito ortodoxo alrededor de 1,8 millones de personas en todos los rincones de Rusia.



Esta semana, la presidencia rusa informó de que Putin, que cumplió 65 años en octubre pasado, está "absolutamente sano" y "mejor que muchos".



De acuerdo con la creencia popular, el agua de esos gélidos estanques, lagos y ríos bendecida por popes ortodoxos tiene propiedades curativas y es capaz de aliviar todos los males.



Fuente: EFE