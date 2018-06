Brasil, como muchos otros, también tiene sus hinchas haciendo la "gracia" en Rusia 2018 de filmarse mientras mujeres de otros países dicen obscenidades en un idioma que no conocen.



En un caso que hizo mucho ruido la semana pasada, un grupo de brasileños hicieron decir a una rusa una expresión muy malsonante que significa "vagina rosa" y que la expresión fue adoptada por un grupo de ultranacionalistas rusos.



Las dos palabras dan nombre a grupos que ya reúnen a miles personas, en su mayoría hombres, en aplicaciones de mensajes y en la red social VK, una especie de Facebook creado en Rusia que utilizan más de 30 millones de personas diariamente.



A contramano de la ola de repudio registrada en Brasil y reiterada por gobiernos y entidades como Naciones Unidas contra los extranjeros que cometen estos actos, los extremistas culpan a las rusas por estos episodios.



Las critican por aparecer en videos con extranjeros y las responsabilizan por los abusos, afirmando que su comportamiento ofende a sus compatriotas masculinos.



La mujer que aparece en el video grabado la semana última por jóvenes brasileños fue rápidamente identificada por miembros de VK, que también se reúnen a través de la aplicación de mensajes Telegram.



A través de estos medios, la atacaron de forma coordinada con decenas de comentarios ofensivos simultáneos. Fue llamada una "vergüenza para el país" y apodada "Natashka", en referencia al término usado por los turcos para referirse a las prostitutas de origen eslavo.



Los ataques llevaron a la joven a borrar su perfil en la red social sin dejar rastros.



Los grupos, sin embargo, ya habían recogido fotos de la mujer y las publicaron en videos que muestran, además de su imagen, su nombre, edad, lugar de nacimiento y dirección.

En algunos de los grupos identificados como "Vagina Rosa" se describe e los brasileños y otros latinoamericanos como "monos" e "inmundos".

"La Copa del Mundo permanecerá para siempre en su corazón", dice, en ruso, uno de los videos, que fue visto por casi 200 mil personas.



Racismo



La comunidad "Vagina Rosa" se presenta como un espacio humorístico, "sin el propósito de ofender a nadie".



Pero, además de machistas, los comentarios tienen contenidos racistas.



Además de la protagonista del video con brasileños, otras mujeres rusas que aparecen bailando o besando a hinchas brasileños, argentinos y peruanos en videos que circulan online también son identificadas y sus perfiles expuestos.



Al menos 15 videos y fotos supuestamente registrados durante el Mundial han sido publicados y republicados hasta el hartazgo, siempre acompañados por ofensas.



Además de las hinchas, mujeres como la activista Alena Popova, que creó una petición exigiendo castigo a los brasileños que expusieron a la rusa en el video, también están siendo atacadas por miembros de estos grupos, identificados en su mayoría como habitantes de la región de Rostov, donde Brasil disputó su primer partido, con Suiza.



La petición de Popova ha acumulado más de 60.000 firmas y fue traducida al portugués.





Las páginas identificadas con el lema "Vagina Rosa" tienen un fuerte contenido nacionalista y xenófobo.

Las páginas identificadas con el lema "Vagina Rosa" tienen un fuerte contenido nacionalista, resaltando la "pureza" rusa y los "riesgos" que conlleva la interacción con extranjeros.



Los miembros de estos grupos radicales también repiten las palabras de la parlamentaria Tamara Pletnyova, quien dijo en vísperas del inicio de la Copa del Mundo que tener sexo con extranjeros aumenta el riesgo de que las rusas se conviertan en madres solteras de hijos mestizos.



"La Copa 2018 va a cambiar para siempre el comportamiento de los hombres rusos en relación a las mujeres rusas", dice uno de los comentarios. "Esta espiral de vergüenza a la que están exponiendo a los hombres patriotas no será perdonada".



En otro mensaje, los usuarios señalan una supuesta transformación en la imagen internacional del país.



"Es una pena que, tras la Copa del Mundo, Rusia sea vista en el mundo como un país de turismo sexual barato, como Tailandia, y no como un país de osos. La propaganda estatal concibió el Mundial como un enorme acto de relaciones públicas pero a partir de ahora los extranjeros ya no van a temer o respetar a los rusos", afirma el usuario.

Repudio



La ofensa que sufrió la mujer rusa a manos de los brasileños que la hicieron decir obscenidades también generó declaraciones de repudio y solidaridad entre mujeres rusas en las redes sociales, aunque a una escala mucho menor.



Muchas mujeres rusas han sido ofendidas por extranjeros que las hicieron decir obscenidades en videos que causaron indignación en varias partes del mundo.

"En momentos en que estas mujeres necesitan apoyo de alguien que interceda por ellas para que los infractores sean castigados, lo que pasa es lo contrario y los hombres empiezan a castigarlas por errores cometidos por otros hombres", afirmó una usuaria.



El director del Centro de Información de la ONU para Brasil, Maurizio Giuliano, dijo a BBC Brasil la semana pasada que los videos de hombres extranjeros que hacen decir malas palabras a mujeres rusas (que han realizado hombres de varios países) muestran un "sexismo cotidiano" que se repite diariamente, en todo el mundo.



"Es fundamental que recordemos que este caso (de los brasileños) es uno de una serie de agresiones que ocurren todos los días, en todas partes, y eso debe parar", dijo el italiano.



Según el director de la ONU, la exposición de la mujer retratada en el video representa una violencia para todas las mujeres y la indignación que el caso ha despertado necesita reflejarse en la práctica, en situaciones cotidianas.



"A diferencia de lo que muchos piensan, la violencia sexual no es sólo física, también puede ser psicológica", afirmó.



"Necesitamos una conciencia pública sobre todas las formas de violencia contra las mujeres".