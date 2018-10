Interpol pide a China que aclare la desaparición de Meng Hongwei

Interpol ha presentado un pedido formal de información a Beijing sobre su presidente, quien aparentemente desapareció durante una visita a su China natal, y expresó temor por su bienestar.



La agencia policial internacional con sede en Lyon dijo en un comunicado el sábado que presentó su pedido sobre la situación de Meng Hongwei a través de canales policiales.



La agencia “espera una respuesta oficial de las autoridades chinas frente a nuestras preocupaciones por el bienestar del presidente”, dice la lacónica declaración.



China, en medio de un feriado que dura una semana, no ha hecho declaraciones sobre el hecho.



La esposa de Meng dijo que no tiene noticias de su esposo desde que partió de Lyon a fines de septiembre. Francia, que ha iniciado su propia investigación, dice que abordó un avión y llegó a China, pero se desconoce su paradero desde entonces.



Meng, de 64 años, es también un viceministro de seguridad pública en China.



Anteriormente, Interpol había dicho que los informes sobre la desaparición de Meng eran un asunto que debían abordar “las autoridades correspondientes en Francia y China”.



El diario South China Morning Post, de Hong Kong, insuó que Meng podría haber sido el blanco más reciente de una campaña contra la corrupción en China.



El diario dijo que a su arribo la semana pasada, Meng fue “llevado” para ser interrogado por lo que llamó las “autoridades disciplinarias”. El término generalmente se refiere a los pesquisas del Partido Comunista gobernante que investigan corrupción y deslealtad política. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria, la furtiva agencia de investigación interna del partido, no hizo anuncios sobre Meng en su sitio web ni respondió a los pedidos de declaraciones.

—Francia investiga—



La policía francesa está investigando la desaparición de Meng Hongwei. La esposa de Meng contactó a la policía en Lyon, la ciudad francesa en que tiene su sede la agencia policial internacional, luego de no haber tenido noticias sobre su paradero desde el 25 de septiembre y recibir amenazas telefónicas y en las redes sociales, dijo el Ministerio del Interior francés.



"Francia está perpleja con la situación del presidente de Interpol y preocupada por las amenazas hechas a su mujer", indicó el ministerio, agregando que está en contacto con China. La esposa de Meng, que permanece en Lyon junto a sus hijos, según fuentes policiales, está recibiendo protección, señaló.



No está clara la razón por la que Meng, de 64 años, que fue nombrado presidente de Interpol hace dos años, viajó a China, que no ha comentado la desaparición de forma oficial. El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió de inmediato a una petición de comentario enviada por fax y los medios oficiales no le mencionaron el sábado.



En los últimos años ha habido varios casos de altos funcionarios chinos desaparecidos sin explicación, seguidos por anuncios gubernamentales semanas o meses después señalando que estaban siendo investigados, la mayoría de las veces por casos de supuesta corrupción.



Interpol, que agrupa a 192 países y suele ocuparse de encontrar a personas perdidas o buscadas, dijo en un comunicado firmado por su secretario general, Juergen Stock, que ha pedido aclaraciones a China.



"Interpol ha pedido a las autoridades chinas a través de los canales legales que aclare la situación del presidente de Interpol, Meng Hongwei", afirmó el sábado Stock, que se encarga de la gestión de la agencia en el día a día.

Fuente: AP