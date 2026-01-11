Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

Intervencionismo sin tapujos: después de Venezuela, Trump ya puso sobre la mesa sus nuevos objetivos
Intervencionismo sin tapujos: después de Venezuela, Trump ya puso sobre la mesa sus nuevos objetivos

Intervencionismo sin tapujos: después de Venezuela, Trump ya puso sobre la mesa sus nuevos objetivos

‘Hard power’. El poder de la fuerza, en su máxima expresión, es la política por la que ha optado Estados Unidos desde este 2026. Tras los fracasos en Iraq y Afganistán, Washington había decidido ir con guantes un poco más blandos en la diplomacia global, pero desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el manejo de la política exterior empezó a virar radicalmente.

