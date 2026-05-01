Por Christian Mestanza Arquiñigo

Irán elevó el jueves 30 el tono frente a Estados Unidos al lanzar mensajes coordinados desde sus principales figuras políticas sobre el futuro del Golfo Pérsico y el control del estrecho de Ormuz, en medio de un escenario de negociaciones estancadas y creciente presión militar.

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