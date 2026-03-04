En el centro del impase está el alcance del acuerdo bilateral que permite a Washington utilizar instalaciones militares españolas, pero bajo soberanía de España y con coordinación previa.

El martes, con el canciller de Alemania Friedrich Merz a su lado, Trump acusó a España de comportarse como un “aliado terrible” y amenazó con suspender el comercio entre ambos países e imponer un embargo, tildando la decisión de Sánchez de “hostil”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 3 de marzo de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“Podríamos usar su bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos”, siguió Trump.

El miércoles, Sánchez respondió a Trump y remarcó que “la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, agregó Sánchez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia una declaración oficial en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA / AFP). / BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Recordó que Estados Unidos “ya nos arrastró” a la guerra de Irak en el 2003, y dijo que ese conflicto desencadenó “la mayor oleada de inseguridad” en Europa desde la caída del Muro de Berlín.

Sánchez sostuvo que la guerra de Irak, “que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global, produjo el efecto contrario”.

En este punto, cabe precisar que los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid (conocidos como 11-M) fueron presentados por sus autores y por Al Qaeda como una represalia directa contra España por su participación en la Guerra de Irak y su presencia en Afganistán.

Este enfrentamiento entre Sánchez y Trump se añade al que provocó la negativa de España a gastar el 5% de su PBI en Defensa, tal como exige el presidente de Estados Unidos a los aliados de la OTAN.

La importancia estratégica de Rota y Morón de la Frontera

Un buque de guerra atracado en la base naval hispano-estadounidense de Rota, en el sur de España, el 17 de junio de 2025. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP). / JORGE GUERRERO

El origen del último desencuentro es la negativa de Sánchez a permitir que EE.UU. use las bases militares de Rota y Morón de la Frontera, ubicadas en Andalucía y cerca del Mediterráneo, para operaciones contra Irán.

Ambas bases se establecieron para uso compartido tras un acuerdo entre España y Estados Unidos conocido como los Pactos de Madrid, que se firmó en 1953.

En 1988 ambos países firmaron el Convenio Bilateral de Cooperación para la Defensa, donde se dejó en claro que debe haber autorización de España para que EE.UU. pueda usar las bases en determinadas operaciones.

Entonces, tanto Rota como Morón son instalaciones militares españolas, bajo soberanía de España. Estados Unidos las utiliza en virtud del acuerdo bilateral que regula qué fuerzas pueden estar, cuántas, con qué medios y para qué fines.

Estados Unidos tiene autorizado el uso, pero no propiedad ni control soberano.

Rota es fundamental para la presencia naval de Estados Unidos en el Mediterráneo y en el lugar está emplazado un escudo antimisiles de la OTAN.

Morón funciona como base aérea estratégica de Estados Unidos para despliegues rápidos hacia África y Medio Oriente.

¿Para qué las quiere usar Trump? No se ha informado de manera oficial. BBC mundo informó que el lunes se supo que EE.UU. trasladó una decena de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker desde Morón y Rota a otras instalaciones militares en Europa.

Los KC-135 son claves para sostener operaciones aéreas a larga distancia y su función consiste en reabastacer de combustible en vuelo a cazas y bombarderos, detalló BBC Mundo.

“Trump puede amenazar, pero sancionar a España es muy difícil”

Un hombre y una mujer caminan junto a edificios destruidos tras los ataques aéreos en el centro de Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. (Foto de AFP). / -

El analista internacional Enrique Banús considera que, más allá de las declaraciones altisonantes, Estados Unidos difícilmente podría utilizar las bases de Rota y Morón para una ofensiva contra Irán sin el consentimiento explícito del Gobierno español.

Sobre las amenazas de Trump, Banús relativiza el alcance real de esas advertencias. “Trump dice muchas cosas en un tono muy directo y rudo”, apunta. Además, recuerda que España está amparada por su pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN, lo que hace “muy difícil” imponer sanciones unilaterales contra un solo Estado miembro. “Veo complicado que pueda materializar esa amenaza”, subraya.

Respecto a la negativa de Pedro Sánchez, el experto sostiene que no responde únicamente a argumentos legales —como la ausencia de respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la intervención en Irán—, sino también a factores de política interna. El presidente del Gobierno, explica, debe tener en cuenta a su base electoral y a los partidos de izquierda que lo apoyan, tradicionalmente críticos con la OTAN y con las intervenciones militares lideradas por Estados Unidos.

“Hay una tradición dentro del PSOE de cierto desapego hacia la Alianza Atlántica y hacia los vínculos con Washington. Esto enlaza con etapas anteriores y no es nuevo”, afirma.

Banús matiza, sin embargo, que este choque no implica necesariamente una ruptura con la OTAN. Recuerda que ya hubo desencuentros previos entre Sánchez y Trump —por ejemplo, en torno al gasto en Defensa— y que finalmente se alcanzaron compromisos.

“Es un episodio más, aunque uno especialmente intenso”, indica. No obstante, advierte de que la negativa española complica la logística estadounidense en el Mediterráneo, dado el valor estratégico de Rota y Morón para el abastecimiento y despliegue hacia Medio Oriente.

“España tiene la razón jurídica al negar el uso de sus bases”

Personal médico retira un cadáver tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (EFE/EPA/MAJID KHAHI).

El embajador Juan Álvarez Vita manifiesta que Trump pasa por alto la existencia de un tratado que regula el uso de esas instalaciones. “Las bases están en territorio español y la soberanía es total de España. Estados Unidos puede utilizarlas, sí, pero con consentimiento previo y específico del Gobierno español en cada caso”, subraya.

El diplomático recuerda que ese acuerdo remite además al respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Desde esa perspectiva, sostiene que Madrid actúa conforme al derecho internacional al cuestionar una intervención que no cuenta con el aval del Consejo de Seguridad. “Desde el punto de vista jurídico, España tiene razón”, afirma.

Álvarez Vita considera que las advertencias comerciales de Trump carecen de sustento legal. España forma parte de la Unión Europea, y los acuerdos comerciales con Estados Unidos se rigen por marcos multilaterales que no pueden romperse de manera unilateral sin consecuencias. “El presidente Trump no tiene capacidad jurídica para cortar de un día para otro todas las relaciones comerciales con un solo Estado miembro”, apunta, y atribuye sus declaraciones a un estilo político confrontacional y a una visión personalista de los compromisos internacionales.

No obstante, reconoce que en la postura de Sánchez también influyen factores internos. Recuerda que en España ha habido resistencia al aumento del gasto en Defensa dentro de la OTAN y que autorizar el uso de las bases para una operación militar polémica podría generar un alto costo político interno.

El embajador descarta, sin embargo, que Sánchez quede aislado en Europa. Además, advierte que la discusión sobre la legalidad de la ofensiva contra Irán también tiene repercusiones en la política interna estadounidense, donde la declaración formal de guerra es competencia del Congreso.

Por su parte, Banús sostiene que Sánchez se encuentra “bastante aislado” del núcleo de liderazgo europeo formado por Francia, Alemania y el Reino Unido.

Y alerta de un efecto colateral mayor: que la escalada en Irán termine desplazando recursos y atención de la guerra en Ucrania. “Si Estados Unidos desvía armamento hacia Irán, quien puede salir beneficiado es Vladimir Putin”, advierte, en referencia al delicado equilibrio en el frente ucraniano tras un invierno especialmente duro.

En ese escenario, concluye Banús, Europa afrontaría una encrucijada estratégica: evitar verse arrastrada a una nueva guerra en Medio Oriente sin descuidar el conflicto que considera más inmediato y existencial para su seguridad, el de Ucrania.