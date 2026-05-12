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Resumen

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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa inexorable, acompañada por tensiones geopolíticas, guerras en curso y represión social. A solo un mes de comenzar el torneo, Irán, uno de los países clasificados a la competencia deportiva, afina su sistema de control y confiscó bienes vinculados al excapitán de la selección nacional de fútbol Alí Karimi, quien respaldó las protestas de principios de este año contra el régimen de los ayatolas.

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