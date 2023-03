PUNTO DE VISTA

“No se respeta a las mujeres ni sus derechos”

Lawdan Bazargan

Activista iraní-estadounidense por los derechos humanos

En los últimos 43 años, el brutal régimen islámico de Irán ha utilizado como formas de opresión la vigilancia, las multas, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la denegación de tratamiento médico, la ejecución, la desaparición forzada, los atentados y el asesinato de manifestantes pacíficos. Sin embargo, utilizar gas para envenenar a escolares es un nuevo mínimo, incluso para este régimen.

Los iraníes estamos conmocionados, sin palabras y asustados. Nos preocupa que el régimen pueda seguir el ejemplo del sirio Bashar al Assad y utilizar ataques químicos mortales contra sus ciudadanos.

El régimen islámico no respeta a las mujeres ni sus derechos humanos. La poligamia es legal y se fomenta. Niñas de tan solo nueve años pueden ser obligadas a casarse con hombres elegidos por su padre. Las mujeres no pueden divorciarse, no tienen derecho a la custodia de los hijos, reciben la mitad de la herencia y no pueden salir del país sin permiso de sus esposos. Tampoco pueden ser juezas, estudiar ciertas asignaturas, practicar determinados deportes, entrar a estadios, mezclarse con hombres ni ser elegidas o nombradas para varios cargos clave en el país.