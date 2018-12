Irán está preparado para enriquecer uranio a "cualquier nivel y volumen"

Teherán. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehí, ha advertido de que su país está preparado para enriquecer uranio a "cualquier nivel y volumen" en caso de que fracase el acuerdo nuclear multilateral de 2015.

"Esto no es un farol. He cumplido mi palabra cada vez que he dicho algo. La República Islámica, si lo desea, puede volver fácilmente a enriquecer (uranio) al 20 %", dijo en una entrevista con la televisión estatal difundida anoche.

Salehí explicó que Irán, cuando quiera, "dejará de lado la limitación (fijada por el acuerdo nuclear) de 300 kilogramos y efectuará el enriquecimiento a cualquier nivel y volumen".

Irán se comprometió a limitar su programa atómico a cambio de la eliminación de las sanciones internacionales en el marco del acuerdo nuclear, que estipuló un nivel de enriquecimiento de uranio del 3,67 % por un período de 15 años.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió en mayo pasado retirar a Estados Unidos del pacto nuclear y volver a imponer sanciones contra Irán.

Por ello, Salehí alertó que Teherán tendrá que reducir sus compromisos respecto a lo pactado, si el resto de firmantes del acuerdo —Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania— no logran llenar el vacío dejado por EE.UU.

La Unión Europea (UE) se ha comprometido a crear un mecanismo especial de pagos para sortear las sanciones estadounidenses, cuya puesta en marcha se esperaba el pasado noviembre, pero ha sufrido retrasos.

Por su parte, EE.UU. intensificó ayer su campaña contra Irán, pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que prohíba a Teherán el desarrollo de misiles balísticos y que mantenga el embargo de armas que pesa sobre el país más allá de 2020, aunque el resto de miembros no parece estar por la labor.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, aseguró hoy que EE.UU. está "aislado" en el Consejo de Seguridad y que es el primer miembro de este órgano de la ONU que castiga a otros países por cumplir con la resolución 2231.

Esta resolución, que consagró el acuerdo nuclear de 2015, no prohíbe el desarrollo de misiles balísticos, simplemente hace un llamamiento a Teherán para que se abstenga de hacerlo, y apoya levantar el embargo de armas contra Irán en 2020.

