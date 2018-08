El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, tachó de "espectáculo de propaganda" la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a negociar con Irán, en la víspera de la entrada en vigor de las nuevas sanciones estadounidenses.

"¿Alguien cree que el señor Trump es serio para negociar?", preguntó Zarif en una recepción con periodistas en Teherán.

"Al menos, demuestren que negociar con ustedes no es una pérdida de tiempo", demandó.

Donald Trump retiró en mayo pasado a Estados Unidos del acuerdo nuclear que Irán firmó en 2015 con seis potencias internacionales.

Pero la semana pasada, dijo que estaría dispuesto a reunirse con el mandatario de Irán, Hasan Rohaní, "sin condiciones previas", porque, según argumentó, "no hay nada de malo en reunirse".

El presidente de Estados Unidos señaló también en otra ocasión que espera que las autoridades de Irán se pondrán en contacto con su Gobierno "muy pronto" debido a las dificultades que atraviesa el país.

A raíz de su propuesta de reunión, rechazada de forma oficial por Teherán, han surgido rumores sobre un posible encuentro entre Donald Trump y Hasan Rohaní durante la próxima Asamblea General de la ONU.

Hasan Rohaní, mandatario de Irán. (Foto: EFE) Hasan Rohaní, mandatario de Irán. (Foto: EFE)

Zarif insistió en que las negociaciones que su Gobierno mantuvo con Estados Unidos y el resto de firmantes del acuerdo nuclear -Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania- ya fueron suficientemente largas como para que Donald Trump invalide su resultado.

"Ya negociamos. No un día o dos días, no una semana, no un mes, dos años negociamos", dijo Zarif, quien agregó que Irán nunca abandonó la mesa de negociaciones pese a las sanciones en vigor.

"La otra parte vino a la mesa de negociaciones con Irán ya que llegó a la conclusión de que la presión económica al pueblo de Irán no puede cambiar las políticas de la República Islámica", aseveró.

En este sentido, y sobre las nuevas sanciones que impondrá Estados Unidos, recordó que "no es la primera etapa delicada" que atraviesa Irán y que en otras ocasiones "todo el mundo estaba movilizado" contra Teherán, incluida Europa.

"Estamos en una etapa sensible, pero no todo el mundo está acompañando esas políticas", destacó Zarif, antes de hacer hincapié en que Irán no es el país que está aislado, sino que lo están Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí.

Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania mantienen su adhesión al acuerdo nuclear y negocian con Irán para contrarrestar de algún modo las sanciones de Estados Unidos.

Pese a ello, numerosas empresas ya han empezado a abandonar Irán y a cerrar sus negocios en el país.

"Estoy seguro de que superaremos con dignidad la actual etapa delicada, como las veces anteriores", concluyó Zarif.



Fuente: EFE