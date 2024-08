Al cierre de esta edición, la anunciada venganza iraní no se ha concretado. Y es probable que no pase. Por lo menos no en términos convencionales. La amenaza está en el aire, pero la incógnita es saber cómo vendrá.

El 30 de julio, Israel lanzó un ataque selectivo contra un edificio de un suburbio de Beirut. Murieron tres civiles, además de Fuad Shukr, el jefe del brazo militar de Hezbolá y considerado número dos de la organización extremista libanesa. Para Irán, que protege, arma y financia a Hezbolá, se trató de una afrenta. Pero no quedó ahí. Al día siguiente, Israel asesinó en la misma Teherán a Ismail Haniyah, el líder político de Hamas, la organización palestina en guerra con Israel.

Desde entonces, las fuentes de inteligencia occidentales filtran informaciones que apuntan a un inminente ataque iraní en territorio de Israel. El régimen de los ayatolas lo hizo por primera vez en abril pasado, en represalia por el bombardeo contra el consulado de Irán en Damasco, la capital siria, que mató a siete miembros de la Guardia Revolucionaria.

Entonces, la ofensiva solo pareció una tímida advertencia de Irán pues desplegó unos 300 drones y misiles que fueron fácilmente interceptados por el poderoso escudo antimisiles israelí. Una advertencia extremadamente calculada, que además fue anunciada, pero que mostró al mundo que Irán está en capacidad de atacar.

Meses después, la misma pregunta se repite. ¿Irán lanzará un ataque directo? Matar al líder de Hamas en su propio territorio no solo muestra las falencias de la inteligencia y seguridad iraníes, sino que dejan una estela de duda en su propia población, que no solo sigue pasando apremios económicos por las sanciones occidentales, sino que hace poco eligió al reformista Masoud Pezeshkian como nuevo presidente del país.

Un retrato del líder asesinado de Hamás, Ismail Haniyeh, se muestra durante una manifestación en la ciudad costera libanesa de Sidón, el 2 de agosto de 2024. (Foto de Mahmoud ZAYYAT / AFP). / MAHMOUD ZAYYAT

Así, Irán no solo tiene que mostrar músculo ante el mundo y el Medio Oriente, sino ante sus ciudadanos, pero debe cuidar sus pasos porque sabe que atacar Israel significa la intervención directa de Estados Unidos.

Los proxis iraníes

En las pasadas décadas, Irán ha sabido crear una red de grupos armados en la región con el objetivo de extender la revolución islámica y atacar objetivos a través de ellos sin que los responsabilicen directamente.

Así, en los años 80 se formó Hezbolá en el Líbano y Hamas en los territorios palestinos. El primero es, sin duda, su brazo operativo más importante, no solo por el financiamiento y ayuda militar que le dan, sino porque es una organización chiíta, la rama del Islam enarbolada por Irán.

Desde los años 2000, Irán decidió expandirse más formando, a través de la Fuerza Quds, milicias chiítas proiraníes en Iraq, Siria y Yemen, que han sido claves para entender el actual poderío geopolítico de Irán y que con el tiempo han ido creciendo en número e influencia.

No hablamos de pequeños núcleos terroristas sino de grupos estratégicos que ya trabajan sus propias agendas locales, lo que los está haciendo cada vez más peligrosos. Los hutíes en Yemen, por ejemplo, han entrado en una guerra contra una coalición liderada por Arabia Saudí (rival de Irán), pero también se están dedicando a realizar ataques en el Mar Rojo (con drones y misiles inclusive) que no necesariamente pasan por la aprobación de Teherán.

Una persona observa al portavoz militar hutí, Yahya Sarea, pronunciar un comunicado televisivo sobre un nuevo ataque con misiles contra un barco estadounidense, en Saná, Yemen, el 31 de enero de 2024. (Foto de EFE/EPA/YAHYA ARHAB) / YAHYA ARHAB

En el caso de Hamas, si bien Israel ha señalado que los atentados del 7 de octubre fueron digitados desde Irán, ya se conoce que los autores intelectuales lo planearon solos para que ninguna información pudiera filtrarse.

Como señala un informe del Instituto Italiano de Estudios de Política Internacional (ISPI), Irán se mantiene firme en el centro de esta constelación armada pero sus proxys “están desarrollando cada vez más vínculos directos entre sí”. “En la red están surgiendo patrones de dependencia y asistencia militar, en los que Hezbolá desempeña una especie de papel de mentor con respecto a los demás grupos, especialmente en lo que se refiere al adiestramiento militar”, apunta el documento.

Presiones

Como ya comentamos, lo ocurrido a fines de junio con las muertes del jefe militar de Hezbolá y el líder político de Hamas podría ser un punto de inflexión para que Irán decida vengar personalmente a sus principales grupos de apoyo en el Medio Oriente.

Pero en los planes del régimen no está trasladar la guerra a su propio territorio, e Israel tampoco tiene planeado invadir Irán, por más poderío militar que tenga. Pero sus proxys podrían tener otros planes. Hezbolá viene intercambiando desde hace semanas ataques con Israel en la frontera sur del Líbano, y la muerte de su número dos no quedaría impune, por lo menos para los militantes más extremistas del grupo.

En tanto, Hamás estaría presionando a Irán -según la prensa israelí- para que ataque a Israel de una vez en represalia por la muerte de Haniyah, algo que por ahora no ocurre mientras no salga algo concreto de las negociaciones que se están realizando en Qatar para alcanzar una tregua en Gaza.