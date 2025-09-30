Irán y una gran oleada de ejecuciones: ¿cuáles son los países que más aplican la pena de muerte en el mundo?

El gobierno de Irán anunció este lunes 29 que ahorcó a un hombre acusado de actuar como agente encubierto de Israel, medida que se sitúa en un contexto de un alza marcada de la aplicación de la pena de muerte en dicho territorio. La ONU estima que desde el inicio del presente año el estado persa ha ejecutado a más de un millar de personas.

El hombre ahorcado fue identificado como Bahman Choobiasl, quien era acusado de sostener reuniones con el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, siendo catalogado por los iraníes como una importante y “confiable” fuente de información para sus acérrimo rival geopolítico en el Medio Oriente.

Además de a este presunto espía, Irán ha aplicado la pena capital a otras nueve personas por cargos similares a lo largo del 2025, siendo ocho de ellos castigados tras el el inicio del intercambio de fuego que sostuvo Teherán con la nación hebrea hace algunos meses.

Uno de los casos más recientes fue el de Babak Shahbazi, quien fue sindicado de ser también informante de Israel y fue finalmente ejecutado, pese a que las organizaciones y activistas indicaron que su confesión era falsa y que había sido obtenida bajo tortura, tratándose de una persona presuntamente inocente.

Las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el enorme aumento de ejecuciones en la teocracia islámica, indicando que el hecho supone una violación al derecho internacional de los derechos humanos.

“La magnitud de las ejecuciones en Irán es alarmante y representa una grave violación del derecho a la vida. Con un promedio de más de nueve ahorcamientos diarios en las últimas semanas, Irán parece estar llevando a cabo ejecuciones a una escala industrial que desafía todos los estándares aceptados de protección de los derechos humanos”, indicó la organización en un comunicado publicado en las últimas horas.

La ONU indica que la mayor parte de las sanciones capitales en Irán se ha concentrado en delitos ligados al narcotráfico, donde se han contabilizado unos 500 ejecutados por esta causa en los últimos nueve meses. En el periodo entre los años 2018 y 2020 las ejecuciones por estos cargos no excedían siquiera a 30 por año en promedio.

Los homicidios son la segunda causa de ejecuciones y le siguen los cargos ligados a la seguridad y las violaciones.

Números en aumento

Con más de 1.000 penas capitales, a estas alturas del año Irán ya ha superado su cifra total de ejecuciones durante el 2024, que habían sido 970, según cálculos de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.

Esta última entidad publicó en abril de este año su balance de la aplicación de la pena de muerte en el mundo a lo largo del año previo, en el que contabilizaba un total de 1.518 ejecuciones registradas en 15 países, siendo Arabia Saudita, Irak e Irán los que concentraban el 91% de los casos. Dicha cifra fue la más alta desde el 2015, que registró un pico similar. aunque el ritmo actual de la aplicación de la pena capital en el 2025 parece indicar que se superará dicha marca.

En ese contexto, Irán no sería el único estado que registraría un incremento de penas de muertes en el presente periodo. Así pues, durante agosto Human Rights Watch (HRW) alertaba de un “aumento sin precedentes” de las ejecuciones sin debido proceso en Arabia Saudita.

La organización no gubernamental Reprieve, citada por HRW, sostiene que las autoridades sauditas habían ejecutado por lo menos a 241 personas entre el inicio del año y el 5 de agosto. Solo una semana antes de la publicación de dicha información, 22 individuos fueron sometidos a la pena capital por el gobierno saudí.

Los métodos de ejecución La inyección letal se emplea en países como Estados Unidos, China y Vietnam. Más reciente ha sido la introducción de la asfixia por gas nitrógeno en territorio estadounidense. La horca es el método que se usa en Egipto, Irán, Irak, Kuwait, Singapur y Siria. El fusilamiento se aplica actualmente en Afganistán, China, Corea del Norte, Omán, Somalia y Yemen. Arabia Saudita es el único país que recurre a la pena de muerte por decapitación.

Los que más ejecutaron en el 2024

Si bien Irán lideraba el conteo de ejecuciones reportadas, Amnistía Internacional sostiene que China es el líder virtual del conteo, pero si no figura encabezando los reportes es debido a su hermetismo en torno a la pena de muerte. La misma entidad indica que Corea del Norte y Vietnam muy probablemente recurren de forma recurrente a la máxima sanción, pero tampoco reportan sobre su aplicación.